LNH: McDavid, MacKinnon et Yandle récompensés

(New York) Le centre des Oilers d’Edmonton Connor McDavid, celui de l’Avalanche du Colorado Nathan MacKinnon, ainsi que le défenseur des Panthers de la Floride Keith Yandle sont les trois étoiles de la dernière semaine dans la LNH.

La Presse canadienne

McDavid a été le meilleur du circuit Bettman la semaine dernière avec 10 points, dont trois buts, en trois rencontres. Il a notamment réussi une performance de six points dans un gain de 6-2 contre l’Avalanche, jeudi.

MacKinnon a marqué quatre buts et ajouté trois aides en trois matchs. Lui aussi a participé à tous les points de son club dans un gain de 4-0 contre les Jets de Winnipeg, mardi.

Finalement, Yandle a récolté plus d’un point dans chacune des trois joutes qu’il a disputées pour mener tous les défenseurs avec un but et sept mentions d’assistance.