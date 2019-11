(Montréal) Après avoir vaincu la meilleure formation de la LNH, le Canadien de Montréal a baissé pavillon contre la pire formation de la section Métropolitaine, samedi, s’inclinant 4-3 en prolongation face aux Devils du New Jersey.

Alexis Bélanger-Champagne

La Presse canadienne

Kyle Palmieri a marqué le filet vainqueur en avantage numérique après 1 : 30 de jeu en période supplémentaire. Il a fait mouche grâce à un tir sur réception après une passe transversale de Taylor Hall.

Brendan Gallagher, Nick Suzuki et Cale Fleury, avec son premier but dans la LNH, ont touché la cible pour le Canadien (11-5-4), qui avait battu les Capitals de Washington vendredi. Keith Kinkaid a stoppé 39 lancers contre son ancienne formation.

Shea Weber a amassé une aide, récoltant ainsi au moins un point dans un sixième match de suite. Il a inscrit quatre buts et autant d’aides au cours de cette séquence.

Nikita Gusev, Nico Hischier et Wayne Simmonds ont répliqué pour les Devils (7-8-4). Mackenzie Blackwood a repoussé 31 lancers.

Les deux premiers buts des Devils ont été marqués dans la dernière minute de la première et de la deuxième période. Il s’agissait des 10e et 11e buts accordés par le Tricolore cette saison dans la dernière minute d’un engagement.

Après un début de match assez tranquille, le Canadien a ouvert le pointage avec 1 : 19 à faire au premier vingt. Gallagher a profité d’une remise parfaite de Jeff Petry pour dévier la rondelle dans l’objectif.

Les Devils ont répliqué 60 secondes plus tard, quand Gusev a été oublié à la droite de Kinkaid.

Fleury a redonné les devants au Tricolore après 7 : 43 de jeu en deuxième période. Il a profité de beaucoup d’espace pour s’avancer dans l’enclave et a surpris Blackwood du revers.

Suzuki a creusé l’écart avec 1 : 18 à faire au deuxième vingt, pendant un avantage numérique de deux hommes. Mais encore une fois, les Devils ont trouvé le moyen de marquer pendant la dernière minute de jeu de l’engagement, même s’ils étaient toujours en infériorité numérique.

Quelques instants après avoir été frustré par Kinkaid en échappée, Hischier s’est racheté en le battant d’un tir bas, au terme d’une attaque à deux contre un avec Pavel Zacha.

Le rythme du match a complètement changé en troisième période, quand les arbitres ont distribué neuf punitions.

Max Domi s’est notamment retrouvé sur le banc des punitions de l’équipe locale à deux reprises – la deuxième fois écopant aussi une punition mineure pour conduite antisportive. Il s’agissait de ses trois premières punitions de la saison.

Alors qu’il restait six secondes à écouler à la dernière punition de Domi, Simmonds a complété un beau jeu de passes amorcé par Jack Hughes et Hall. Simmonds a pu tirer dans un filet ouvert, créant ainsi l’égalité avec 4 : 48 à faire.

Danault a cru pendant un instant avoir joué les héros avec 47,3 secondes à faire en temps réglementaire, mais le but a été annulé après une consultation vidéo puisqu’il avait poussé la rondelle derrière la ligne des buts avec sa cuisse.

Le centre québécois s’est ensuite retrouvé au cachot pendant la prolongation, mettant la table pour le filet vainqueur de Palmieri.

Avant la rencontre, le Canadien a annoncé que le nom de Jonathan Drouin avait été inscrit sur la liste des blessés en raison d’une blessure au haut du corps. L’entraîneur Claude Julien a insisté pour dire que la blessure n’était pas liée au solide coup d’épaule d’Alex Ovechkin encaissé par Drouin vendredi face aux Capitals.

Paul Byron était aussi absent face aux Devils, en raison d’une blessure mineure. Jesperi Kotkaniemi, rétabli d’une blessure à l’aine qui l’a contraint à rater sept matchs, et Charles Hudon, rappelé du Rocket de Laval plus tôt dans la journée, ont remplacé Drouin et Byron dans la formation du Tricolore.

Le Canadien jouera son prochain match mardi, quand il rendra visite aux Blue Jackets de Columbus. Le Tricolore sera de retour au Centre Bell mercredi, quand les Sénateurs d’Ottawa seront les visiteurs.