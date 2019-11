P.K. Subban n’a certes pas le début de saison espéré, mais chez les Devils, on ne s’en inquiète pas outre mesure.

Richard Labbé

La Presse

« Il faut comprendre qu’on lui demande de jouer un rôle différent, a tenu à dire l’entraîneur John Hynes au Centre Bell avant le match de samedi soir contre le Canadien. On lui impose de jouer plusieurs minutes à chaque soir, on lui demande de faire face aux meilleurs trios adverses, et on lui demande de jouer aussi en infériorité numérique. »

Avec tout ça, Subban doit se contenter de 5 points en 18 rencontres depuis le début de la saison. On peut présumer que les Devils, au moment de faire son acquisition des Predators de Nashville cet été, s’attendaient à une meilleure production de sa part.

« Ce début de saison a été un ajustement pour lui, a ajouté John Hynes. P.K. est un joueur qui est facile à diriger et il a joué de mieux en mieux récemment. »

Si Subban ne connaît pas le début de saison désiré, on peut en dire autant du reste de l’équipe. Les Devils s’amènent au Centre Bell avec la deuxième pire fiche de l’Association de l’Est, n’ayant remporté que quatre matchs à leurs 10 dernières sorties. La formation du New Jersey demeure privée du défenseur Sami Vatanen, blessé.

John Hynes a de plus confirmé que le jeune gardien Mackenzie Blackwood allait affronter le Canadien ce soir. Blackwood, 22 ans, a été un choix de deuxième tour des Devils au repêchage de 2015.