(Toronto) Brad Marchand a marqué deux buts en troisième période, dont celui de la victoire, et les Bruins de Boston ont défait les Maple Leafs de Toronto 4-2, vendredi soir.

Joshua Clipperton

La Presse canadienne

Charlie Coyle, avec un but et une assistance, et Zdeno Chara ont complété la production offensive des Bruins, qui ont mis fin à une séquence de quatre revers. Tuukka Rask a effectué 29 arrêts.

Auston Matthews et Kasperi Kapanen ont répliqué pour les Maple Leafs, qui ont perdu une quatrième partie consécutive. Frederik Andersen a conclu la rencontre avec 30 arrêts.

Les Maple Leafs, qui avaient vaincu les Bruins 4-3 en prolongation au Scotiabank Arena, le 22 octobre, montrent un dossier de 0-4-1 lors du deuxième match d’une séquence de deux duels en autant de soirs.

Marchand a brisé une égalité de 1-1 dès la 11e seconde du troisième engagement, mais Kapanen a répliqué moins de quatre minutes plus tard. Seulement 74 secondes après ce but, Marchand a sauté sur son propre retour pour réduire la foule au silence.