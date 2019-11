Les Sénateurs complètent une remontée et l’emportent

(Newark) Jean-Gabriel Pageau a complété un tour du chapeau, inscrivant notamment le but gagnant avec 2:01 à faire en troisième période, et les Sénateurs d’Ottawa ont complété une remontée au troisième engagement pour venir à bout des Devils du New Jersey 4-2, mercredi soir.

Associated Press

Mark Borowiechi a égalé la marque avec 6:30 à jouer en temps réglementaire et Pageau a inscrit le but gagnant lorsqu’il a profité d’un retour de lancer pour marquer dans une cage laissée béante. Il a inscrit son troisième but alors qu’il restait 26 secondes à écouler en marquant dans un filet désert.

Pageau a récolté huit buts à ses six derniers matchs.

Craig Anderson a repoussé 21 lancers pour les Sénateurs. Il s’est notamment illustré lorsque Taylor Hall s’est amené en échappée à mi-chemin en troisième période, alors que les Devils avaient les devants 2-1.

Will Butcher et Wayne Simmonds ont touché la cible du côté des Devils, qui étaient de retour au New Jersey après une séquence de cinq matchs sur la route. Mackenzie Blackwood a stoppé 21 tirs.