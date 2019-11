(Uniondale) La profondeur des Islanders de New York a porté fruit, une fois de plus.

Scott Charles

Associated Press

Anthony Beauvillier a marqué deux buts, Derick Brassard a ajouté un but et deux aides et les irrésistibles Islanders ont tenu le coup en fin de match pour vaincre les Maple Leafs de Toronto mercredi soir.

Le gardien Semyon Varlamov a stoppé 23 tirs pour aider les Islanders à récolter un point au classement dans une 13e rencontre de suite, une séquence qui inclut 12 victoires.

Mathew Barzal a également contribué à la victoire avec un but et une aide.

« C’est un joueur différent qui réalise un jeu important à différents moments, a décrit l’attaquant Cal Clutterbuck. Ça illustre le niveau d’engagement que les joueurs ont face à leur rôle. »

Kasperi Kapanen, William Nylander, Justin Holl et John Tavares ont riposté pour les hommes de Mike Babcock, victimes d’une troisième défaite d’affilée. Frederik Andersen a réalisé 25 arrêts devant le filet des Maple Leafs, qui disputaient un deuxième match depuis la blessure à l’attaquant Mitchell Marner qui devrait le tenir à l’écart du jeu pendant au moins quatre semaines.

Beauvillier a complété son doublé tard en deuxième période grâce à un tir du revers. Beauvillier avait été à l’origine du jeu en forçant Alexander Kerfoot à commettre un revirement derrière le filet d’Andersen. Brassard et Brock Nelson ont récolté des aides sur la séquence.

« Il est un joueur-clé pour nous, a affirmé Barzal au sujet de Beauvillier. Nous avons besoin de sa production chaque soir. Il est une pièce vitale du casse-tête. »

Brassard a doublé l’avance des Islanders à 9:07 de la troisième période à l’aide d’un tir sur réception.

Les Maple Leafs étaient parvenus à créer l’égalité en marquant deux buts de suite en deuxième période. Kapanen a déjoué Varlamov après seulement 43 secondes de jeu, avec l’aide de Tavares qui récoltait ainsi un 100e point avec la formation torontoise.

Nylander a égalé le score à 11:22 en faisant dévier une passe d’Andreas Johnsson.

Les Islanders avaient pris une avance de 2-0 avant la fin du premier vingt. Barzal a ouvert la marque à 14 : 23, à la suite d’une passe de Jordan Eberle. Les Islanders ont aussi profité d’un jeu nonchalant de Johnsson tout juste à l’extérieur de la ligne bleue des Maple Leafs.

Beauvillier a touché la cible à 19:21.

Casey Cizikas a ajouté un but dans un filet désert pour les Islanders tout juste avant que Holl et Tavares ne ramènent les Maple Leafs dans le match tard en troisième période.

« Lorsque vous évaluez ce que nous avons accompli en 20 matchs, nous n’en sommes pas satisfaits en tant qu’équipe », a déclaré l’entraîneur-chef des Maple Leafs, Mike Babcock.

« Nous nous sommes placés nous-mêmes dans notre position actuelle, nous allons devoir nous en sortir en bataillant d’arrache-pied. »