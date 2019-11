(Sunrise) L’ancien gardien de but Roberto Luongo a été nommé conseiller spécial au directeur général des Panthers de la Floride.

La Presse canadienne

Dale Tallon, président des opérations hockey et directeur général de l’équipe, en a fait l’annonce par voie de communiqué mercredi.

Âgé de 40 ans, Luongo se joint au département des opérations hockey après une illustre carrière de 19 saisons dans la LNH, dont 11 avec les Panthers.

« J’ai eu l’honneur et le privilège de travailler avec Roberto durant ses années avec les Panthers et je suis fier de l’accueillir au sein de notre personnel des opérations hockey », a déclaré Tallon, dans le communiqué de presse.

« Roberto a toujours approché chacun de ses matchs avec une équipe de travail incomparable, et nous avons entière confiance de le voir assumer ce nouveau rôle avec la même passion. L’une des pierres d’assise de l’histoire de notre concession, nous sommes emballé de savoir que "Lu" aura un mot à dire dans l’avenir de notre concession. »

Cinq fois élu au sein des équipes d’étoiles de la LNH, Luongo détient les records d’équipe pour le plus grand nombre de matchs par un gardien de but (572), les victoires (230), les blanchissages (77) et les arrêts (16 068) en carrière. Il est également le détenteur des records chez les Panthers pour le nombre de matchs joués en saison (75, en 2005-2006), les victoires (35, en 2005-2006 et 2015-2016), les arrêts (2303) en plus de partager le premier rang pour le nombre de jeux blancs (7, en 2003).

Ses 572 parties avec les Panthers lui confèrent le quatrième rang dans toute l’histoire de l’équipe à ce chapitre.

En 2015-2016, Luongo a aidé les Panthers à récolter 103 points au classement, un record d’équipe, et à terminer au premier rang dans la section Atlantique,

Lorsqu’il a annoncé sa retraite le 26 juin 2019, Luongo occupait le deuxième rang dans l’histoire de la LNH pour le nombre de parties jouées (1044), le troisième échelon au chapitre des victoires (489) et la neuvième place pour les blanchissages (77). Il est l’un des trois gardiens dans l’histoire de la LNH à avoir joué plus de 1000 rencontres dans la LNH.

Quatrième joueur sélectionné au repêchage de 1997, par les Islanders de New York, Luongo a porté l’uniforme des Islanders pendant une saison (1999-2000), avant d’effectuer son premier séjour avec les Panthers, de 2000-2001 à 2005-2006. Il a évolué avec les Canucks de Vancouver entre 2006-2007 et 2013-2014, aidant les Canucks à participer à la grande finale, au printemps 2011. Il est retourné avec les Panthers pour les six dernières saisons de sa carrière.

Sa fiche en carrière est de 489-392-33-91, avec un taux d’arrêts de ,919 et une moyenne de 3,12. Luongo est l’un des deux gardiens dans l’histoire de la LNH à avoir accumulé au moins 200 victoires en saison régulière avec deux formations différentes (Floride et Vancouver).

Le 7 mars 2020, à l’occasion de la visite du Canadien de Montréal, les Panthers procéderont au retrait du chandail de Luongo. Ce dernier a déjà été intronisé au Temple de la renommée sportive du comté de Broward, le 29 octobre 2019.