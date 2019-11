Absent mardi matin à l’entraînement à Brossard, Shea Weber devrait tout de même affronter les Blue Jackets de Columbus en soirée. C’est ce qu’a indiqué Claude Julien après la séance.

Guillaume Lefrançois

La Presse

« Il devrait être en mesure de jouer ce soir. On lui a donné congé ce matin pour lui donner la meilleure chance de jouer », a mentionné l’entraîneur-chef.

Weber avait raté l’entraînement de lundi en raison d’un virus.

S’il est bel et bien en uniforme, Weber devrait retrouver Victor Mete comme partenaire, après avoir fait équipe avec Ben Chiarot lors du dernier match, samedi.

« Mais ça peut changer, a prévenu Julien. On veut regarder ce qu’ils vont faire. Parfois, ils [les Blue Jackets] changent leurs trios, et s’ils le font, on doit faire des changements. »

Weber vient au 1er rang des défenseurs de son équipe avec 13 points (cinq buts, huit passes) en 17 matchs cette saison. Il totalise 11 points à ses 11 dernières sorties.

Le capitaine était l’unique absent de la séance matinale.

Du reste, Julien s’attend à n’apporter aucun autre changement à sa formation. C’est donc dire que Jordan Weal, Mike Reilly et Christian Folin seront laissés de côté, tandis que Jesperi Kotkaniemi (aine) demeure sur la liste des blessés même s’il a encore mardi matin participé à l’entraînement. Pour Folin, il s’agirait d’un 10e match de suite dans les gradins.

La formation probable du Canadien

Drouin-Danault-Gallagher

Byron-Domi-Armia

Tatar-Suzuki-Lehkonen

Poehling-Cousins-Thompson

Mete-Weber

Chiarot-Petry

Kulak-Fleury

Price

La formation probable des Blue Jackets (selon les médias au Centre Bell)

Nyquist-Dubois-Bjorkstrand

Texier-Wennberg-Atkinson

Milano-Jenner-Anderson

Robinson-Nash-Bemstrom

Werenski-Jones

Gavrikov-Savard

Harrington-Kukan

Merzlikins