(Stockholm) Patrick Maroon a signé un doublé et le Lightning de Tampa Bay a balayé le séjour suédois contre les Sabres de Buffalo en l’emportant 5-3, samedi.

Karel Janicek

Associated Press

Le Lightning avait gagné 3-2 vendredi.

Samedi, Tampa Bay a aussi bénéficié d’un but du favori local Victor Hedman, ainsi que des filets des Québécois Yanni Gourde et Mathieu Joseph.

Le Suédois Hedman a marqué d’un tir frappé en avantage numérique, à 1 : 58 en deuxième période. Cela donnait les devants 2-1 au Lightning, qui est resté aux commandes. Au cachot se trouvait un autre Suédois, Marcus Johansson.

Curtis McElhinney a bloqué 37 tirs, cédant devant Jack Eichel, Sam Reinhart et le Suédois Victor Olofsson.

Carter Hutton a fait 35 arrêts pour les Sabres, qui ont perdu leurs cinq dernières rencontres.

Tampa Bay est sorti vainqueur trois fois depuis quatre matchs.

Reinhart a inscrit un troisième but en deux matchs à mi-chemin au troisième vingt, d’un tir des poignets.

Le Lightning a toutefois pris le contrôle avec trois buts d’affilée.

Maroon a créé l’impasse en supériorité avant le premier entracte, faisant dévier un tir. Hedman a enchaîné puis Maroon a réédité sur un rebond, avec seulement trois secondes au cadran au deuxième tiers.

Gourde et Joseph ont bonifié le coussin à 1:07 d’intervalle, en milieu de troisième période. Un tir des poignets et un rebond ont été les moyens employés. Il s’agissait d’un quatrième but cette saison dans les deux cas.

La série de deux matchs à guichets fermés se concluait ainsi, au Ericsson Globe de Stockholm.

Il s’agit de la troisième année consécutive — la huitième en tout — que la LNH présente des matchs de saison régulière en Europe.

Au début d’octobre, les Flyers de Philadelphie ont battu les Blackhawks de Chicago 4-3 à Prague, en République tchèque.

La Ligue nationale sera également de retour en Europe l’an prochain.

Les Sabres et le Lightning auront maintenant un peu de répit, ne rejouant pas avant jeudi. Buffalo va recevoir les Hurricanes, tandis que Tampa Bay accueillera les Rangers.