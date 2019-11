(Raleigh) Pavel Buchnevich a marqué un but et ajouté une aide, Henrik Lundqvist a bloqué 45 tirs et les Rangers de New York ont vaincu les Hurricanes de la Caroline 4-2 jeudi soir.

Associated Press

Les Rangers ont mérité un cinquième gain à leurs sept derniers matchs, après une traversée du désert de cinq rencontres sans victoire en octobre.

Pour les Hurricanes, il s’agit d’un troisième revers de suite, et d’un deuxième d’affilée à domicile.

Artemi Panarin, Brendan Lemieux et Adam Fox ont également trouvé le fond du filet pour les Rangers, vainqueurs de 28 de leurs 34 dernières parties face aux Hurricanes.

Quant à Lundqvist, qui a réalisé un sommet personnel cette saison avec sa performance de 45 arrêts, il a signé une 31e victoire en carrière contre les Hurricanes, dont 22 à ses 26 dernières sorties.

Dougie Hamilton et Sebastian Aho ont riposté pour les Hurricanes, qui ont dominé 47-18 au chapitre des tirs aux buts, incluant 22 contre six en première période.

Les Hurricanes ont dominé tôt dans le match, mais ont été incapables de déjouer le vétéran gardien suédois. Puis, Panarin a ouvert la marque après avoir accepté une passe de Ryan Strome avec 27,5 secondes au cadran.

Hamilton a égalé le score à 14:32 de la deuxième, mais Lemieux a redonné l’avance aux Rangers, moins de quatre minutes plus tard, en faisant dévier un tir de loin de Tony DeAngelo.

Buchnevich, qui avait récolté une aide sur le but de Lemieux, a marqué après 75 secondes de jeu en troisième, après un revirement du défenseur Jake Gardiner.