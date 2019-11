Bryan Little a reçu entre 25 et 30 points de suture

L’attaquant des Jets de Winnipeg Bryan Little a été hospitalisé après avoir été atteint près d’une oreille dans un revers de 2-1 à domicile contre les Devils du New Jersey, mardi soir.

La Presse canadienne

Little a été transporté à l’hôpital St. Boniface et a requis entre 25 et 30 points de suture pour colmater une lacération, avant d’être transféré au département des sciences neurologiques pour subir des examens approfondis. Il est demeuré conscient pendant tout le processus et gardait le moral mercredi matin, ont précisé les Jets par voie de communiqué.

L’équipe n’a pas offert plus de détails. Le vétéran âgé de 31 ans a raté les neuf premiers matchs de la campagne à cause d’une commotion cérébrale.

Little est passé derrière le filet des Devils en milieu de troisième période lorsque son coéquipier Nikolaj Ehlers a décoché un lancer frappé du point d’appui. La rondelle a atteint Little du côté gauche de la tête et il s’est immédiatement effondré sur la patinoire, se prenant la tête entre ses deux gants alors que le sang giclait de la coupure.

Ehlers et un thérapeute des Jets l’ont aidé à quitter la patinoire. Little, qui dispute une 13e saison dans la LNH, a marqué deux buts et amassé trois mentions d’aide en sept rencontres.

Les Jets accueilleront les Canucks de Vancouver vendredi soir.