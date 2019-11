PHOTO SETH WENIG, ASSOCIATED PRESS

(Newark) Sean Couturier a trouvé le fond du filet en temps réglementaire et a réussi le seul but de la séance de tirs de barrage pour permettre aux Flyers de Philadelphie de vaincre les Devils du New Jersey 4-3 vendredi soir.

Matt Sugam

Associated Press

Oskar Lindblom et Joel Farabee ont également marqué pour les Flyers. Le gardien Carter Hart a repoussé 23 tirs.

La riposte des Devils est venue de Wayne Simmonds, un ancien des Flyers, de Sami Vatanen et de Taylor Hall. Mackenzie Blackwood a bloqué 28 tirs.

Le but de Farabee, son premier dans la Ligue nationale, a permis aux Flyers d’égaler le score à 8 : 31 de la troisième période et de forcer la prolongation.

Sur la séquence, Michael Raffl a tenté un tir en contournant le filet mais la rondelle a frappé Blackwood et rebondi jusqu’à Farabee à la ligne bleue.

Farabee est venu près de procurer la victoire aux Flyers pendant la période de prolongation, mais la rondelle a été poussée dans le filet par un coup de patin.

Blackwood a également dû réaliser un arrêt du gant contre Claude Giroux tout juste avant la fin de la période additionnelle.