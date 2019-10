Les amateurs de hockey junior québécois reverront un visage qui leur est familier ce soir lors du duel entre le Canadien et les Coyotes de l’Arizona.

Guillaume Lefrançois

La Presse

C’est Conor Garland, deux fois champion compteur de la LHJMQ en 2014-2015 et 2015-2016, qui s’établit tranquillement comme un morceau important de l’attaque des Coyotes. À preuve : ses six buts constituent un sommet au sein de son équipe.

L’histoire de l’ancien des Wildcats de Moncton ressemble à celle de plusieurs autres joueurs de petite taille : ignoré au repêchage à sa première année d’admissibilité, repêché sur le tard à sa deuxième année (123e au total en 2015), et ce, malgré des résultats offensifs impressionnants. Mais à 5 pi 10 («sur un bottin téléphonique!», a blagué Rick Tocchet) et 165 lb, sa taille constituait un obstacle.

Mais Garland, lui, fait bien peu de cas de sa taille.

«Michael Cammalleri, Scott Gomez, Brian Gionta, Sergei Samsonov… Daniel Brière est l'un de mes préférés de tous les temps. J’aimais voir aller ces joueurs, a expliqué l’Américain, après l’entraînement matinal des Coyotes.

«Ils ont connu de belles carrières, et ils l’ont fait à une époque où l’accrochage était davantage toléré. Maintenant, c’est plus facile pour les petits joueurs. J’ai beaucoup d’admiration pour ceux qui ont joué au début des années 2000.»

REUTERS Michael Cammalleri, Brian Gionta et Scott Gomez dans l'uniforme du Canadien de Montréal en 2010.

On remarque que les joueurs évoqués par Garland ont tous déjà joué pour le Canadien. Et ce n’est pas un hasard, venant d’un jeune homme qui a grandi dans la région de Boston.

«J’étais un partisan des Bruins, mais j’aimais les petits joueurs du Canadien. Les Bruins avaient des équipes plus grosses, tandis que le Canadien était petit et plus axé sur le talent. J’aimais bien encourager ces petits joueurs, sauf quand ils jouaient contre les Bruins, évidemment!»

Garland aurait bien pu s’ajouter à cette liste de petits joueurs du Canadien, car il a rencontré les recruteurs de Montréal avant son repêchage. Mais le CH avait seulement parlé deux fois (26e et 87e rangs) au moment où Garland a été réclamé. Les Coyotes ne doivent pas regretter leur choix, puisque Garland compte déjà 19 buts en 58 matchs dans la LNH.

«Quand je suis arrivé au camp, je ne le connaissais pas, a admis Tocchet, l’entraîneur-chef. Il est arrivé de nulle part. On l’a rappelé l’an passé, il est parti sur une lancée. Il a de bons modèles, comme Martin St-Louis. J’ai été l’entraîneur de Martin, et il n’abandonnait jamais. Conor marque la plupart de ses buts autour du filet. Ça inspire les autres à aller au filet quand ils le voient faire.»

Price devant le filet

Le match de ce soir sera le premier de deux en 24 heures pour le CH, qui a rendez-vous avec les Golden Knights demain soir à Las Vegas.

BERNARD BRAULT, LA PRESSE Keith Kinkaid et Carey Price.

Carey Price défendra le filet de l’équipe ce soir, et Claude Julien n’a pas voulu confirmer qui sera son gardien pour la rencontre de demain.

«C’est notre gardien numéro 1. On a trois matchs en quatre jours. Tu devrais toujours commencer avec ton gardien partant. C’est ce qu’on fait aujourd’hui. On prendra une décision ce soir après le match», a indiqué l’entraîneur-chef.

Le choix de Price semblait aller de soi, à écouter la réponse de l’entraîneur, mais plus tôt cette saison, c’est plutôt Kinkaid qui avait disputé le premier des deux matchs, à Buffalo. Le lendemain, le CH disputait son premier match de la saison à domicile, ce qui avait possiblement pesé dans la balance.

Le reste de la formation de Julien demeurera également intact par rapport au dernier match, ce qui signifie que Jordan Weal, Christian Folin et Brett Kulak devraient être laissés de côté.

Un but qui fait jaser

Le spectaculaire but marqué par Andrei Svechnikov hier, depuis l’arrière du filet, faisait jaser ce matin.

C’était selon toutes vraisemblance la première fois qu’un but de la sorte était marqué dans la LNH.

Bizarrement, Jesperi Kotkaniemi avait eu l’idée de le faire lors du dernier match, samedi, donnant l’impression qu’il allait tenter la manœuvre.

«Oui, j’ai essayé, mais ça n’a pas bien terminé, a admis Kotkaniemi. J’aurais voulu être le premier joueur à le réussir, mais tant mieux pour lui! J’avais 4-5 ans, un gars dans l’équipe de ma ville l’avait fait. Mikael Granlund l’avait aussi fait au Championnat du monde [en 2011].»

Jonathan Drouin aurait certainement d’assez bonnes mains pour tenter sa chance, mais il semble que ça ne sera pas pour demain…

«Je l’essaierais peut-être, mais ce n’est pas la première chose à laquelle je penserais derrière le but. C’est spectaculaire, a admis le Québécois. Ces temps-ci, plusieurs joueurs l’essaient dans la Ligue américaine et en Europe. Mais c’est cool de voir qu’un premier gars l’a fait dans la LNH.

«J’ai essayé de le faire à l’entraînement, mais c’est dur avec de la neige sur ton bâton. Je n’ai pas réussi. Mais c’est impressionnant à voir. [Si tu le rates], c’est sûr que t’as l’air un peu épais!»

Et surtout, à l’entraînement, il y a un certain Carey Price, que personne dans cette équipe ne souhaite faire mal paraître…

«Non, tu ne veux pas recevoir un coup de bâton derrière les jambes!», a lancé Drouin.

Formations probables

Canadien :

Tatar-Danault-Gallagher

Drouin-Domi-Armia

Lehkonen-Kotkaniemi-Byron

Cousins-Thompson-Suzuki

Mete-Weber

Chiarot-Petry

Reilly-Fleury

Price

Coyotes :

Keller-Dvorak-Kessel

Grabner-Stepan-Hinostroza

Hayton-Schmaltz-Garland

Crouse-Soderberg-Fischer

OEL-Demers

Chychrun-Goligoski

Ness-Lyubushkin

Raanta