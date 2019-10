(Laval) Le début de saison du Rocket de Laval a été un peu houleux, alors que quelques joueurs retranchés par le Canadien ont dû digérer la décision de la direction de l’équipe de les renvoyer dans les mineures.

Alexis Bélanger-Champagne

La Presse canadienne

Cette période est maintenant chose du passé et le Rocket (4-5-1) espère continuer à redresser la barre.

« Mentalement, vous devez l’accepter et je pense que les gars sont rendus là, a dit le capitaine Xavier Ouellet. La première semaine peut être un peu difficile, mais vous retombez ensuite dans votre routine et ça devient normal. Je pense que nous sommes rendus à un point où nous ne pouvons plus laisser ça nous déranger. Il faut juste jouer au hockey. »

La semaine dernière, le Rocket a récolté trois points sur une possibilité de six au cours d’un voyage de trois rencontres. L’entraîneur-chef Joël Bouchard sent que son club a progressé depuis le début de la campagne.

Les unités spéciales de l’équipe ont brillé. Avant les matchs de mardi, le Rocket occupait le septième rang du circuit en avantage numérique (22,5 %) et le premier en infériorité numérique (97,1 %). Il reste à trouver une constance dans le jeu à forces égales.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE « Je ne considère pas nos 10 premiers matchs comme tous de gros matchs, mais il y a eu de très bonnes performances, même quand nous avons moins marqué, a admis l’entraîneur-chef Joël Bouchard.

« Je ne considère pas nos 10 premiers matchs comme tous de gros matchs, mais il y a eu de très bonnes performances, même quand nous avons moins marqué, a admis Bouchard. Si nous avions joué comme lors des deux derniers pendant les 10 premières parties, nous aurions marqué plus que 13 buts à forces égales. »

Parmi les espoirs du Canadien qui connaissent un bon début de parcours avec le Rocket, il y a le gardien Cayden Primeau. En cinq rencontres, le choix de septième ronde en 2017 affiche un dossier de 3-2-0 avec une moyenne de 1,99 et un taux d’efficacité de ,937.

Primeau, qui est âgé de 20 ans, a fait bonne impression au camp du Canadien. Il avait ensuite accordé cinq buts sur 17 tirs à sa première sortie préparatoire avec le Rocket.

« Je n’avais pas assez joué avec le sentiment d’urgence, a mentionné Primeau en revenant sur cette contre-performance. J’étais lent, j’étais un peu en retard sur le jeu. »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE

Parmi les espoirs du Canadien qui connaissent un bon début de parcours avec le Rocket, il y a le gardien Cayden Primeau. En cinq rencontres, le choix de septième ronde en 2017 affiche un dossier de 3-2-0 avec une moyenne de 1,99 et un taux d’efficacité de ,937.

Comme c’est le cas avec les patineurs qui passent d’un niveau à l’autre, Primeau croit que c’est la vitesse du jeu qui est l’élément auquel il est le plus difficile de s’adapter à son arrivée chez les professionnels.

« Les tirs sont plus vifs, plus puissants et plus précis, a-t-il noté. Tout se passe plus vite aussi et je dois donc être plus rapide. »

Reconnu pour son calme devant le filet, Primeau semble avoir charmé ses coéquipiers et son entraîneur. Bouchard l’a d’ailleurs comparé à un joueur avec qui il a travaillé l’hiver dernier et qui se retrouve maintenant chez le Canadien, le défenseur Cale Fleury.

« Il y avait des gars en avant de Cale Fleury lors des dernières années, mais grâce à son calme et son écoute, il y a une adaptation qui s’est faite, a dit Bouchard. Cale et Cayden, quand vous leur dites quelque chose, ce n’est pas compliqué. Ils le pratiquent, le font, l’absorbent, le digèrent et l’essaient. »

Même si Primeau connaît un meilleur début de campagne que Charlie Lindgren (1-3-1, 2,95 et ,885), Bouchard a l’intention de continuer à alterner entre ses deux gardiens.

Bouchard a aussi espoir que la tempête du début de saison, quand le Rocket a lancé sa campagne avec trois revers d’affilée, est loin derrière.

« Je ne suis pas le genre de gars qui va crier victoire et fermer les yeux en pensant que tout va être beau jusqu’à la fin de la saison. Mais au moins, nous avons établi des paramètres. Nous allons continuer à apprendre à nous connaître. Je sens qu’il y a des joueurs qui ont élevé leur niveau. C’est bien. Là, il faut tout mettre ensemble et continuer à avancer. Nous verrons où nous en sommes dans une dizaine de matchs », a-t-il conclu.