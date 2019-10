(Raleigh) Petr Mrazek a repoussé 32 tirs et signé son deuxième jeu blanc en 12 jours, samedi, dans la victoire à sens unique de 4-0 des Hurricanes de la Caroline contre les Blackhawks de Chicago.

Associated Press

Andrei Svechnikov a réussi un doublé et Nino Niederreiter a ajouté un but et une mention d’assistance à sa fiche pour les Hurricanes (7-3-1), qui ont mis un terme à une série de trois revers. Jordan Staal a aussi trouvé le fond du filet, et Sebastian Aho s’est signalé avec deux passes.

Les Hawks (2-5-2) ont encaissé une quatrième défaite d’affilée, dont une en prolongation, et avaient entrepris la rencontre en ayant marqué un seul but dans chacun de leurs deux matchs précédents. Corey Crawford a effectué 27 arrêts dans la cause perdante.

Mrazek, qui avait effectué 31 arrêts pour signer un jeu blanc contre les Kings de Los Angeles le 15 octobre, s’est notamment dressé devant les attaquants des Hawks en fin de premier tiers, une séquence qui a été couronnée par un arrêt clé de la jambière aux dépens de Patrick Kane, seul à l’embouchure du filet des Hurricanes.