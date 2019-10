(Montréal) L’attaquant étoile de l’Avalanche du Colorado Mikko Rantanen est blessé au bas du corps et son état de santé sera réévalué chaque semaine, a indiqué l’entraîneur-chef Jared Bednar après la séance d’entraînement mercredi.

La Presse canadienne

Rantanen a retraité au vestiaire après la première minute de la deuxième période du match de lundi contre les Blues de St. Louis, et il n’a pas effectué de retour au jeu.

Le Finlandais partage avec Nathan MacKinnon le premier rang des marqueurs de son club avec 12 points (cinq buts, sept mentions d’assistance) en neuf matchs. Rantanen est aussi à égalité au sommet de la LNH au chapitre des buts vainqueurs (2).

«C’est l’un des meilleurs joueurs de la LNH. Quand tu perds un joueur de ce calibre-là, ça fait mal, a admis MacKinnon à propos de Rantanen. Nous ne pourrons pas le remplacer, mais il s’était blessé l’an dernier et nous avions trouvé des façons de gagner nos matchs. J’espère qu’on pourra en faire autant jusqu’à son retour au jeu cette année. Mikko est une machine, et je suis certain qu’il sera de retour au jeu plus tôt que prévu. Et comme je l’ai déjà dit, tout le monde devra hausser son niveau de jeu d’un cran, même moi.»

Rantanen, qui fêtera son 23e anniversaire de naissance le 29 octobre, a marqué 31 buts et récolté 56 mentions d’aide en 2018-19. Il avait alors atteint le plateau des 30 buts pour la première fois de sa carrière, et était devenu le deuxième joueur de l’Avalanche à inscrire au moins 20 buts à chacune de ses trois premières campagnes dans le circuit Bettman, après Chris Drury.

L’ailier droit a été sélectionné par l’Avalanche au 10e rang du repêchage de la LNH en 2015. Il a marqué 85 buts et engrangé 136 passes en 248 rencontres en carrière dans la LNH.