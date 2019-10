(Buffalo) Jack Eichel a couronné une soirée de deux buts et deux aides en trouvant le fond du filet à 3 : 13 de la période de prolongation et les Sabres de Buffalo ont vaincu les Sharks de San Jose 4-3 mardi soir.

John Wawrow

Associated Press

Les Sabres, meneurs au classement de l’Association Est, ont effacé un déficit de 0-2 en première période et ont riposté au but égalisateur du défenseur Erik Karlsson avec 8 : 33 à jouer à la troisième période.

Jeff Skinner et Sam Reinhart ont également touché la cible pour les Sabres, qui ont porté leur fiche à 8-1-1 et égalé le deuxième meilleur départ à une saison, réalisé deux fois auparavant, en 1975-1976 et en 2009-2010.

Ils ont également remporté leurs cinq premiers matchs à domicile, un de moins que leur record réalisé en 1975-1976.

Le gardien Carter Hutton a bloqué 25 rondelles pour aider les Sabres à compléter un balayage de leur série aller-retour contre les Sharks, qu’ils avaient vaincus 4-3 samedi soir à San Jose.

Marc-Édouard Vlasic et Dylan Gambrell ont réussi les autres buts des Sharks, détenteurs d’un dossier de 3-5-1, ce qui égale leur pire début de saison depuis 2005-2006. Le gardien Martin Jones a bloqué 25 tirs et n’a eu que très peu de chance sur le but décisif d’Eichel.

Alors que les Sharks effectuaient un changement de joueurs, Casey Mittelstadt a effectué une passe au défenseur Rasmus Ristolainen le long de l’aile gauche pour provoquer une poussée à deux contre un.

Jones a bloqué le tir de Ristolainen, mais n’a pu contrôler le retour. Eichel, qui fonçait vers le filet du flanc droit, a réussi à loger le disque dans le filet.

Le but décisif a été confirmé à la suite d’une révision vidéo.