(Philadelphie) Michael Raffl a récolté deux buts et une passe, lundi, aidant les Flyers de Philadelphie à l’emporter 6-2 contre les Golden Knights de Vegas.

La Presse canadienne

L’Autrichien de 30 ans avait été blanchi pendant cinq matchs, après un filet en lever de rideau de la saison.

Travis Konecny et Oskar Lindblom ont fourni un but et une passe chacun.

Kevin Hayes et Matt Niskanen ont aussi marqué pour les Flyers, qui mettaient fin à une série de quatre défaites.

Philadelphie menait 5-0 après 40 minutes, grâce notamment à quatre buts au deuxième tiers (incluant des intervalles de 44 et 55 secondes, entre des réussites).

Brian Elliott a fait 33 arrêts ; il a été battu par Jonathan Marchessault et Reilly Smith. Oscar Dansk a bloqué 31 rondelles, lors d’une soirée de repos pour Marc-André Fleury.

Les Flyers ont marqué seulement un but de moins que leur total pendant les quatre matchs précédents (sept).

Leur prochaine destination est Chicago pour affronter les Blackhawks, jeudi. Les Flyers ont démarré la campagne en battant les Hawks 4-3, le 4 octobre.