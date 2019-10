(Buffalo) L’attaquant recrue Victor Olofsson des Sabres de Buffalo a réalisé un exploit sans précédent dans la Ligue nationale de hockey en devenant le premier joueur à inscrire ses sept premiers buts en carrière lors d’avantages numériques, dans un gain de 4-0 contre les Stars de Dallas lundi après-midi.

Associated Press

Olofsson est passé à l’histoire en marquant à 6 : 27 de la deuxième période, lundi après-midi, après avoir reçu une passe du défenseur Rasmus Dahlin.

Les Sabres ont pu profiter d’un avantage numérique lorsque les Stars ont été pénalisés pour avoir retardé le match, à 5 : 05.

Ce but permettait aux Sabres de rompre l’égalité de 0-0. Une dizaine de minutes plus tard, Olofsson ajoutait une aide sur le but de Sam Reinhart.

Les Sabres ont ajouté deux buts en moins de deux minutes en troisième période, le 4e de Jeff Skinner et le 3e de Marcus Johansson.

Carter Hutton a stoppé 24 tirs pour le jeu blanc, son premier de la saison et son 12e en carrière.

Surnommé « Goal-ofsson » par les partisans des Sabres, le Suédois de 24 ans a marqué cinq buts lors des six premiers matchs des Sabres. Sa séquence remonte à la fin de la saison 2018-2019, alors qu’il avait touché la cible deux fois en six rencontres.

Les Sabres ont sélectionné Olofsson en septième ronde du repêchage de 2014. Il a passé cinq saisons dans la Ligue élite de Suède avant de signer avec les Sabres en avril 2018.

Trois joueurs partageaient l’ancien record de six buts consécutifs en avantage numérique pour amorcer une carrière : Craig Norwich (1979-80) avec les Jets de Winnipeg, Sylvain Turgeon (1983-84) avec les Whalers de Hartford et Jeff Norton (1987-88) avec les Islanders de New York.