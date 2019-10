(Raleigh) Dougie Hamilton et Andrei Svechnikov ont tous les deux amassé un but et une aide pour les Hurricanes de la Caroline, qui sont restés invaincus grâce à une victoire de 5-2 aux dépens des Islanders de New York, vendredi soir.

Ken Tysiac

Associated Press

Teuvo Teravainen, Brett Pesce et Eric Haula ont aussi enfilé l’aiguille pour les Hurricanes, qui ont amorcé leur saison avec une fiche de 5-0-0 pour la première fois de leur histoire.

Nino Neiderreiter a mis la table pour deux buts des siens et Petr Mrazek a stoppé 17 des 19 lancers dirigés vers lui. Les Hurricanes avaient commencé la campagne 1995-96 avec un dossier de 4-0-0, sans jamais faire mieux.

Brock Nelson a récolté un but et une mention d’assistance pour les Islanders, qui ont glissé à 1-3-0 cette saison. Johnny Boychuk a touché la cible une fois alors que Jordan Eberle a préparé les deux réussites de sa troupe.

Les deux équipes étaient nez à nez en deuxième période quand Haula a porté le pointage à 3-2 lorsqu’il a poussé son propre retour de lancer derrière le gardien Thomas Greiss.

Greiss a conclu la partie avec 35 arrêts devant la cage des Islanders, qui avaient été balayés par les Hurricanes lors des dernières séries éliminatoires de la LNH.