(Anaheim) Les Ducks d’Anaheim ont fait signer un premier contrat professionnel, d’une durée de trois saisons, au joueur de centre Benoit-Olivier Groulx.

La Presse canadienne

Âgé de 19 ans, Groulx a aidé les Mooseheads d’Halifax à participer à la finale de la Coupe Memorial et à la finale des éliminatoires de la Ligue de hockey junior majeur du Québec le printemps dernier.

Groulx a été élu au sein de l’équipe d’étoiles de la Coupe Memorial après une récolte de quatre points, dont un but, et un ratio défensif de plus-3 en quatre matchs.

L’athlète de six pieds un pouce et 199 livres avait aussi obtenu quatre buts et huit aides pour 12 points en dix matchs des séries éliminatoires le printemps dernier.

Choix de deuxième ronde, 54e au total, en 2018, Groulx totalise 78 buts et 91 aides pour un total de 169 points en 198 sorties avec Halifax dans la Ligue junior majeur du Québec. Il a accumulé 196 minutes de punition et son ratio défensif est de plus-30.

Natif de Rouen, en France, Groulx compte trois points, dont deux buts, en trois parties avec les Mooseheads cette année. L’an dernier, il avait obtenu 31 buts et 49 aides pour une récolte de 80 points.