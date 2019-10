(Raleigh) Les Hurricanes de la Caroline ont annoncé le rappel de l’attaquant québécois Julien Gauthier de leur club-école des Checkers de Charlotte de la Ligue américaine.

La Presse canadienne

Âgé de 22 ans, Gauthier attend encore l’opportunité de disputer un premier match en carrière dans la Ligue nationale après avoir participé aux six parties préparatoires des Hurricanes en 2019.

Le colosse attaquant de six pieds quatre pouces et 226 livres a marqué deux buts en deux rencontres avec les Checkers depuis le début de la saison de la Ligue américaine. La saison dernière, il a amassé 41 points, dont 27 buts, en 75 parties avec les Checkers. Il a ajouté cinq buts et trois aides en 17 parties éliminatoires pour aider les Checkers à remporter la première coupe Calder de leur histoire.

Choix de première ronde, 21e au total, en 2016, Gauthier totalise 68 points, dont 45 buts, en 142 rencontres dans la Ligue américaine.

Détenteurs d’une fiche parfaite de 4-0, incluant une victoire en fusillade contre le Canadien de Montréal lors du match d’ouverture des deux équipes jeudi dernier, les Hurricanes disputeront leur prochain match vendredi, à domicile, contre les Islanders de New York.