Jacob Trouba (au centre) a récolté un but et deux aides dans la victoire de son équipe.

(New York) Brett Howden a brisé l’égalité avec 4:09 à faire en troisième période et les Rangers de New York ont battu les Jets de Winnipeg 6-4, jeudi, dans le premier match des deux équipes cette saison.

Vin A. Cherwoo

Associated Press

Mika Zibanejad a inscrit un but et trois aides, Jacob Trouba a récolté un but et deux aides, tandis qu’Artemi Panarin a accumulé un but et une aide pour les Rangers. Marc Staal et Brendan Smith ont complété la marque, alors que Henrik Lundqvist a stoppé 43 tirs.

Sur le but vainqueur, Jesper Fast a tiré de la pointe et la rondelle a été bloquée par Neal Pionk. Howden a récupéré le disque et a trouvé l’ouverture pour permettre aux Rangers de prendre les devants pour une quatrième fois dans la rencontre.

Les Jets ont obtenu un cinquième avantage numérique avec 1:37 à faire, mais Smith a fermé les livres en tirant dans un filet désert avec 17 secondes à écouler.

Blake Wheeler a réussi un doublé pour les Jets, tandis que Mark Scheifele et Kyle Connor ont aussi atteint la cible. Nikolaj Ehlers a récolté trois aides et Connor Hellebuyck a effectué 26 arrêts.