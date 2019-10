(Toronto) Les débuts de Jason Spezza dans l’uniforme des Maple Leafs de Toronto devront attendre.

La Presse canadienne

Le vétéran joueur de centre sera laissé de côté en vue du match d’ouverture de sa nouvelle équipe contre les Sénateurs d’Ottawa, mercredi soir à l’Aréna Scotiabank.

« C’est certain que vous voulez prendre part à ces matchs, a déclaré Spezza après l’entraînement matinal des Maple Leafs. Ils vous donnent des raisons d’être fébriles. »

« Je vous mentirais si je vous disais que je ne suis pas déçu. Mais je suis aussi un professionnel. »

L’entraîneur-chef Mike Babcock a expliqué que Spezza ne maîtrise pas encore parfaitement son nouveau rôle, qui inclut des missions en désavantage numérique.

« Ça lui donne plus de temps, plus d’occasions de répéter, a précisé Babcock, tout en ajoutant que Spezza sera envoyé dans la mêlée vendredi lorsque les Maple Leafs rendront visite aux Blue Jackets de Columbus.

Spezza avait pris part à trois matchs préparatoires des Maple Leafs mais n’avait pas été utilisé samedi, lors de la dernière sortie de son équipe avant le début du calendrier régulier.

Âgé de 36 ans, Spezza a été le premier choix des Sénateurs, deuxième au total, en 2001. Il a joué pendant dix saisons avec les Sénateurs, entre 2002 et 2014, avant d’être échangé aux Stars de Dallas.

Originaire de Toronto, Spezza s’est joint aux Maple Leafs à titre de joueur autonome cet été. Il a accepté un contrat au salaire minimum de 700 000 $ US.

En 1065 matchs en carrière avec Ottawa et Dallas, Spezza a marqué 332 buts et inscrit un total de 915 points. En 80 parties des séries éliminatoires, il a obtenu 25 buts et 70 points.