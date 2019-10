Le Canadien de Montréal a pris sa dernière décision au sujet de sa formation finale. Ryan Poehling a été cédé mardi matin au Rocket de Laval.

Jean-François Tremblay

La Presse

Cette décision devenait de plus en plus prévisible à mesure que les jours passaient. Claude Julien avait d’ailleurs un peu préparé le terrain samedi. « On doit prendre des décisions selon plusieurs facteurs. Le joueur a-t-il sa place ? Certains joueurs n’ont pas à passer par le ballottage. S’il n’a pas à passer et qu’on sent qu’il peut s’améliorer à Laval, on le fera. »

Poehling a disputé deux matchs préparatoires, inscrivant une aide. À son premier match, contre les Panthers de la Floride à Bathurst, il a préparé le but gagnant pour Alex Belzile après une superbe montée. Plus tôt dans ce match, il a toutefois subi une commotion cérébrale après une mise en échec sévère de Dryden Hunt.

Le diagnostic est tombé deux jours après, et Poehling a été forcé au repos. Il est revenu au jeu samedi dernier contre les Sénateurs d’Ottawa. Le joueur recrue aura l’occasion de retrouver son rythme à Laval, en attendant un rappel qui ne saurait tarder.

Avec cette dernière rétrogradation, le Canadien confirme du même coup que les recrues Cale Fleury et Nick Suzuki seront de la formation pour le premier match de la saison.