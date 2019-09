La prochaine saison pourrait donner lieu à des bouleversements dans cette division. Les Penguins, par exemple, amorcent-ils leur déclin ? Les Capitals ont vécu des « distractions » avec l’affaire Evgeny Kuznetsov, et le gardien Braden Holtby aura droit à l’autonomie complète d’ici un an. Des équipes comme les Flyers, les Hurricanes et les Devils en profiteront-elles pour émerger ?

Mathias Brunet

La Presse

Capitals de Washington : éviter les « distractions »

PHOTO ARCHIVES USA TODAY SPORTS Evgeny Kuznetsov

Les Capitals ont reçu une première tuile sur la tête lorsque leur meilleur joueur de centre, Evgeny Kuznetsov, a reçu une suspension de quatre ans de la Fédération internationale de hockey pour usage de cocaïne. La LNH a été plus clémente : Kuznetsov ratera seulement trois rencontres. Voyons comment le centre des Caps se remettra de cette histoire et si on pourra éviter les distractions. La situation contractuelle du gardien Braden Holtby fera aussi sans doute souvent les manchettes cet hiver. Holtby aura droit à l’autonomie complète à la fin de la saison.

Sinon, les Capitals ont eu à se départir du défenseur Matt Niskanen pour se conformer au plafond salarial. Niskanen jouait à droite dans la deuxième paire derrière John Carlson.

Le noyau à l’attaque demeure fort talentueux avec Kuznetsov, Alex Ovechkin qui semble avoir trouvé la fontaine de Jouvence, Nicklas Backstrom, T.J. Oshie, Jakub Vrana et Tom Wilson. Le troisième trio sera encore solide avec Lars Eller, Carl Hagelin et Richard Panik.

Mais les plus lourdes pertes demeurent en défense. Il n’y a pas beaucoup de profondeur après Carlson, Michal Kempny et Dmitry Orlov.

Washington sera sans doute affamé après sa défaite au premier tour contre les Hurricanes le printemps dernier.

Le joueur sous-estimé

Michal Kempny est un partenaire idéal pour John Carlson. Son absence en fin de saison a fait mal aux Capitals. Il a été obtenu des Blackhawks pour un modeste choix de troisième tour en février 2018.

La recrue à suivre

Ilya Samsonov est le gardien d’avenir à Washington. Malgré une saison ordinaire dans la Ligue américaine, ce choix de premier tour en 2015 pourrait voir un peu d’action dans la LNH cet hiver.

Qui devra en donner plus

Braden Holtby a éprouvé une baisse de régime depuis deux ans. Heureusement, il a connu ses meilleurs moments en séries en 2018, mais il est capable de beaucoup mieux en saison.

Fiche en 2018-2019

48-26-8, 104 points

Classement en saison

1ers de la division

Parcours en séries

Premier tour

Principaux départs

Andre Burakovsky, Matt Niskanen, Brooks Orpik, Devante Smith-Pelly, Brett Connolly

Principales arrivées

Radko Gudas, Brendan Leipsic

Islanders de New York : un noyau intact

PHOTO ARCHIVES USA TODAY SPORTS Mathew Barzal

Les Islanders ont surpris le monde du hockey l’an dernier en participant aux séries éliminatoires malgré le départ de leur capitaine John Tavares. L’entraîneur-chef Barry Trotz a eu un impact énorme, mais les Islanders comptent aussi sur un groupe de joueurs très sous-estimés. Le DG Lou Lamoriello a eu un été chargé, mais il a su retenir Anders Lee, Brock Nelson et Jordan Eberle, tous admissibles à l’autonomie complète. Mathew Barzal demeure le joueur clé au centre du premier trio.

En défense, Ryan Pulock a émergé dans le rôle de numéro un l’hiver dernier, et on aime beaucoup les progrès de Devan Toews, Scott Mayfield et Adam Pelech. Noah Dobson, un défenseur droitier repêché au premier tour en 2018, devrait se joindre au groupe. Trotz a déjà affirmé qu’il perdrait son temps dans les rangs juniors. Plusieurs autres jeunes cognent à la porte à l’attaque : Michael Dal Colle, Josh Ho-Sang, Oliver Wahlstrom et Kiefer Bellows. Derick Brassard, embauché sur le marché des joueurs autonomes, apportera de l’expérience.

Les Islanders ont perdu leur gardien Robin Lehner sur le marché des joueurs autonomes, mais il sera remplacé par l’ancien numéro un de l’Avalanche du Colorado, Semyon Varlamov. Thomas Greiss, qui a partagé le travail de façon équitable avec Lehner l’an dernier, y est toujours.

Le joueur sous-estimé

Ryan Pulock est le meilleur défenseur de cette équipe. Il a obtenu 37 points l’an dernier, une fiche de + 21 et joué plus de 22 minutes par match.

La recrue à suivre

Le défenseur Noah Dobson, 29 points en 20 matchs de séries à Rouyn-Noranda le printemps dernier, pourrait avoir un impact dès cette saison.

Qui devra en donner plus

Anthony Beauvillier s’est enrichi de 4,2 millions pour deux ans. Il devra obtenir plus que 28 points.

Fiche en 2018-2019

48-27-7, 103 points

Classement en saison

2es de la division

Parcours en séries

Deuxième tour

Principaux départs

Robin Lehner, Valtteri Filppula

Principales arrivées

Semyon Varlamov, Derick Brassard

Penguins de Pittsburgh : des points d’interrogation

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Alex Galchenyuk

Le DG Jim Rutherford a brièvement jonglé avec l’idée de faire exploser son noyau au début de l’été. Finalement, quelques réajustements ont été faits, sans toucher à Sidney Crosby, Evgeny Malkin ou Kris Letang, mais on a réussi à rajeunir un peu l’équipe. Phil Kessel, bientôt 32 ans, en conflit avec l’entraîneur-chef Mike Sullivan, a été envoyé chez les Coyotes de l’Arizona pour Alex Galchenyuk, 25 ans, et le jeune défenseur Pierre-Olivier Joseph, 20 ans. Le défenseur Olli Maatta a été échangé aux Blackhawks de Chicago pour un attaquant, Dominik Kahun, 37 points l’an dernier. Galchenyuk et Kahun auront leur chance au sein des deux premiers trios.

Le retour en santé de Justin Schultz consolidera la défense. Le jeune Marcus Pettersson, 23 ans, devrait compléter le top 4. Il a été obtenu des Ducks d’Anaheim en décembre pour Daniel Sprong. Jack Johnson et Erik Gudbranson tenteront de limiter les dégâts dans la troisième paire. Johnson avait été échangé au Wild du Minnesota avec Phil Kessel, mais celui-ci a fait avorter la transaction en refusant de renoncer à sa clause de non-échange.

Le créneau favorable se rétrécit à Pittsburgh. Crosby, Hornqvist et Letang ont 32 ans, Malkin, 33 ans.

Le joueur sous-estimé

Jake Guentzel a marqué 40 buts l’an dernier. Qui avait prévu une telle production pour ce choix de troisième tour en 2013 ?

La recrue à suivre

Nathan Legaré, un choix de troisième tour en 2019, a bien fait en matchs préparatoires, mais il n’y a pas beaucoup d’ouverture pour les jeunes. Ils ont d’ailleurs tous été rétrogradés dans les mineures.

Qui devra en donner plus

Patric Hornqvist a-t-il encore de l’essence dans le réservoir ? Avec 37 points l’an dernier, il a connu sa pire production en carrière en termes de points par match.

Fiche en 2018-2019

44-26-12, 100 points

Classement en saison

3es de la division

Parcours en séries

Premier tour

Principaux départs

Phil Kessel, Matt Cullen, Olli Maatta

Principales arrivées

Alex Galchenyuk, Brandon Tanev, Dominik Kahun

Blue Jackets de Columbus : une défense solide malgré tout

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Pierre-Luc Dubois

Le noyau à l’attaque des Blue Jackets s’est vidé, après le pari raté du printemps dernier. Matt Duchene, Artemi Panarin et Ryan Dzingel ont tous accepté des contrats ailleurs sur le marché des joueurs autonomes. Ça aura coûté des choix de premier et deuxième tour et quelques espoirs pour franchir un tour éliminatoire. Le gardien Sergei Bobrovsky a également changé de camp pour se joindre aux Panthers de la Floride. Pour remplacer tout ce beau monde, les Blue Jackets miseront sur le jeune Alexandre Texier, et ils espèrent voir des joueurs comme Oliver Bjorkstrand et Alex Wennberg hausser leur jeu d’un cran. Gustav Nyquist a aussi été embauché sur le marché des joueurs autonomes. Le duo de gardiens composé de Joonas Korpisalo et de la recrue lettone Elvis Merzlikins tentera de faire oublier Bobrovsky, un défi titanesque.

Au moins, la défense est intacte, et elle est puissante. Zack Werenski a signé une prolongation de contrat à l’aube du camp d’entraînement. Il fera à nouveau la paire avec Seth Jones. David Savard devrait retrouver Ryan Murray, si celui-ci recouvre finalement la santé. La troisième paire sera l’une des bonnes de la LNH.

Tout n’est pas perdu. Pierre-Luc Dubois est encore le premier centre, Cam Atkinson y est toujours. Mais la qualification pour les séries sera encore plus ardue cet hiver.

Le joueur sous-estimé

Cam Atkinson est probablement le marqueur de 41 buts le moins reconnu. Pourtant, seulement cinq joueurs en ont marqué plus que lui l’an dernier.

La recrue à suivre

Le Français Alexandre Texier aura sa chance au sein du premier trio, après une brève audition en fin de saison. Il a obtenu 41 points en 55 matchs en Finlande l’an dernier.

Qui devra en donner plus

Après une saison de 59 points il y a trois ans, la production du jeune Alexander Wennberg est en chute libre. Il a marqué seulement deux buts en 75 matchs, avec un maigre total de 25 points.

Fiche en 2018-2019

47-31-4, 98 points

Classement en saison

5es de la division

Parcours en séries

Deuxième tour

Principaux départs

Sergei Bobrovsky, Artemi Panarin, Matt Duchene, Ryan Dzingel

Principales arrivées

Elvis Merzlikins, Gustav Nyquist, Emil Bemstrom

Hurricanes de la Caroline : maintenir la progression

PHOTO ARCHIVES USA TODAY SPORTS Sebastian Aho

Après une saison difficile, deux gardiens rejetés par d’autres organisations, le départ de Jeff Skinner, la perte de leur entraîneur-chef Bill Peters et un échange audacieux avec les Flames de Calgary, les Hurricanes ont surpris avec une participation aux séries éliminatoires et un carré d’as.

La pression est désormais sur leurs épaules. Ils ont perdu leur grand leader, le capitaine Justin Williams, le second gardien Curtis McElhinney, un ailier offensif, Micheal Ferland, et le défenseur Calvin de Haan. De cette désastreuse transaction avec les Flames ne reste que Dougie Hamilton et deux choix de deuxième tour obtenus pour le jeune défenseur Adam Fox. Sebastian Aho demeure le centre numéro un, après un court flirt avec le Canadien.

Le DG Don Waddell, que le propriétaire Tom Dundon était prêt à laisser partir pour le Minnesota dans un épisode pour le moins étonnant, a fait quelques acquisitions pour colmater les trous. Ryan Dzingel a été embauché sur le marché des joueurs autonomes pour occuper un poste sur un trio offensif. Erik Haula devrait être le centre de troisième trio. Jake Gardiner remplace de Haan, et le jeune Hayden Fleury, frère de Cale, pourrait avoir une promotion avec le départ de Justin Faulk.

La grande incertitude réside devant le filet. Petr Mrazek peut-il répéter ses exploits de l’an dernier et aussi peut-être disputer plus de 50 matchs ? Il avait connu trois hivers difficiles avant de relancer sa carrière l’an dernier. Mais il a disputé seulement 40 matchs, contre 33 pour McElhinney. Voyons si Reimer peut faire aussi bien que celui-ci.

Le joueur sous-estimé

Jaccob Slavin ne produit pas de points au rythme de Brent Burns, mais il est le défenseur le plus utilisé chez les Hurricanes à 23 minutes par match et il est employé dans toutes les situations.

La recrue à suivre

Martin Necas, 20 ans, a connu une grosse première saison chez les professionnels avec 52 points dans la Ligue américaine. Ce 12e choix au total en 2017, un rang devant Nick Suzuki, aura la chance de percer la formation.

Qui devra en donner plus

Jordan Staal a rappelé en séries éliminatoires qu’il pouvait être un joueur d’impact. En sept ans avec les Hurricanes, il n’a jamais marqué plus de 20 buts ou atteint la marque des 50 points. C’est trop peu pour un deuxième centre.

Fiche en 2018-2019

46-29-7, 99 points

Classement en saison

4es de la division

Parcours en séries

Finale d’association

Principaux départs

Calvin de Haan, Justin Williams, Micheal Ferland, Curtis McElhinney, Justin Faulk

Principales arrivées

Jake Gardiner, Ryan Dzingel, James Reimer, Erik Haula, Gustav Forsling, Joel Edmundson

Devils du New Jersey : une équipe excitante

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS P.K. Subban

L’acquisition de P.K. Subban, avec son salaire annuel de 9 millions, l’embauche de Wayne Simmonds à 5 millions et de Nikita Gusev à 4,5 millions prouvent que la direction veut des résultats rapides malgré une reconstruction apparente.

On veut aussi prouver à Taylor Hall, joueur autonome sans compensation à la fin de la saison, qu’il a intérêt à s’entendre à long terme avec l’équipe.

Les Devils ont surpris en 2017-2018 avec une participation aux séries, mais ils ont fait un gros pas de recul avec une autre affreuse saison l’hiver dernier. Ça leur a permis au moins de repêcher l’espoir le plus prometteur de sa cuvée, le jeune centre Jack Hughes, déjà étincelant en matchs préparatoires.

Les Devils ont participé aux séries une fois en sept ans. Le DG Ray Shero entame sa sixième saison. Il faut des résultats.

Même si l’avenir semble prometteur, le succès à court terme n’est pas assuré au New Jersey. Jack Hughes, premier choix en 2019, et Nico Hischier, premier choix en 2017, assurent une formidable relève au centre.

Hughes a été dominant dans le programme de développement américain ces dernières années. Il y a obtenu 52 points, dont 13 buts, en 26 matchs.

Voyons quel impact pourra avoir Hughes à sa première saison dans la LNH avec son gabarit de 5 pi 10 po et 170 lb.

Hischier a obtenu 52 points à sa première saison. Il en a amassé 47 en 69 matchs l’an passé. Il a été blessé et son ailier Taylor Hall a raté presque toute la saison.

Les arrivées de Gusev, 27 ans, 82 points en 62 matchs l’an dernier dans la KHL, de Subban et peut-être du jeune défenseur Ty Smith, 19 ans, viendront combler des trous au New Jersey.

Le gardien Cory Schneider, souvent blessé ces dernières années, se dit dans sa meilleure forme depuis longtemps. Schneider, 33 ans, a déjà été considéré comme l’un des meilleurs de sa profession, mais il en arrache depuis trois ans.

Le joueur sous-estimé

Kyle Palmieri, 28 ans, est le marqueur le plus régulier des Devils depuis quatre ans. Il a marqué 27 buts en 74 matchs l’an dernier. Il flirte régulièrement avec la barre des 30.

La recrue à suivre

Jack Hughes aura la chance de vite devenir le centre numéro un de l’équipe, malgré la présence de Nico Hischier.

Qui devra en donner plus

Le jeune gardien MacKenzie Blackwood montre de belles promesses, mais les succès des Devils passent par Cory Schneider, trop souvent blessé ces dernières années.

Fiche en 2018-2019

31-41-10, 72 points

Classement en saison

8es de la division

Parcours en séries

Exclus des séries

Principaux départs

Steve Santini, Kenny Agostino, Drew Stafford

Principales arrivées

P.K. Subban, Nikita Gusev, Jack Hughes, Wayne Simmonds

Flyers de Philadelphie : Alain Vigneault pour relancer l’équipe

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Claude Giroux

Entré en poste il y a un peu plus d’un an pour remplacer le DG déchu Ron Hextall, Chuck Fletcher a été proactif. Deux semaines après son arrivée en décembre, l’entraîneur-chef Dave Haskol a été congédié. Son successeur, Scott Gordon, n’a pas survécu à la fin de la saison. Fletcher a embauché un trio d’anciens entraîneurs-chefs, Alain Vigneault en tête, secondé par Michel Therrien et Mike Yeo.

Fletcher n’a pas lésiné sur les dépenses pour fournir à son nouveau groupe de coachs un club plus aguerri, même s’il a payé trop cher dans certains cas. Le géant Kevin Hayes vient consolider la position de centre, mais il a coûté 50 millions pour sept ans. Hayes n’avait jamais obtenu 50 points avant cette saison. La défense est plus solide avec l’arrivée de Matt Niskanen et de Justin Braun, même si elle gonfle la masse salariale de plus de 9 millions.

Les Flyers seront à suivre, car ils possèdent un équilibre intéressant entre l’expérience et la jeunesse. Claude Giroux, Sean Couturier, James Van Riemsdyk, Jakub Voracek et Hayes sont dans la force de l’âge, tandis que les jeunes premiers Joel Farabee et Morgan Frost, deux choix de premier tour obtenus pour Brayden Schenn, cognent à la porte.

En défense, Shayne Gostisbehere, Travis Sanheim, Ivan Provorov et Robert Hagg ont 26 ans ou moins. On retrouve l’illustration parfaite de l’amalgame jeunesse et expérience devant le filet avec Carter Hart, 21 ans, secondé par Brian Elliott, 34 ans. Vigneault, Therrien et Yeo pourraient passer un hiver très agréable.

Le joueur sous-estimé

À 22 ans, Travis Konecny joue dans l’ombre de Giroux et de Couturier, mais il vient de connaître une deuxième saison de suite de 24 buts. Il vient de signer un joli contrat de 33 millions pour six ans.

La recrue à suivre

Joel Farabee a un an de moins que Morgan Frost, un choix de première ronde comme lui, mais il semble avoir gagné sa bataille pour un poste à Philadelphie, du moins pour l’instant. Farabee, un ailier, a amassé 36 points en 37 matchs à Boston University l’an dernier. Il pourrait entamer la saison au sein du troisième trio de l’équipe.

Qui devra en donner plus

Deuxième choix au total en 2017 devant Miro Heiskanen, Cale Makar et Elias Pettersson, Nolan Patrick a amassé 30 et 31 points à ses deux premières saisons. Il ne sera jamais meilleur que les trois autres, mais il peut faire mieux.

Fiche 2018-2019

37-37-8, 82 points

Classement en saison

6es de la division

Parcours en séries

Exclus des séries

Principaux départs

Jori Lehtera, Cam Talbot, Radko Gudas, Michal Neuvirth, Andrew MacDonald

Principales arrivées

Kevin Hayes, Justin Braun, Nate Prosser, Matt Niskanen

Rangers de New York : espoir sur Broadway

PHOTO ARCHIVES USA TODAY SPORTS Mika Zibanejad

Un peu comme les Devils du New Jersey, on s’est permis quelques folles dépenses cet été chez les Rangers pour accélérer le processus de reconstruction. On vient d’offrir 81 millions à Artemi Panarin. On a cédé des choix de premier et deuxième tour (deux) pour les défenseurs Jacob Trouba et Adam Fox, mais ceux-ci n’ont pas plus de 25 ans. Trouba a amassé 50 points l’an dernier. Fox, 21 ans, un droitier comme Trouba, a amassé 48 points en 33 matchs à sa dernière saison dans la NCAA.

L’arrivée de Panarin suscite beaucoup d’espoirs à New York, mais aussi celle du deuxième choix au total derrière Jack Hughes, Kaapo Kakko. Celui-ci a prouvé lors du Championnat mondial qu’il était prêt à jouer dans la cour des grands. À 18 ans, Kakko a marqué six buts en 10 matchs pour la Finlande et rappelait Jaromir Jagr à certains égards dans sa protection de la rondelle le long des rampes.

Le DG des Rangers, Jeff Gorton, a manœuvré habilement. On accélère un peu la reconstruction, mais avec des joueurs de 27 ans ou moins. Les Rangers comptent seulement trois joueurs de 30 ans ou plus dans leur formation : Marc Staal (32 ans), Brendan Smith (30 ans) et Henrik Lundqvist (37 ans).

L’attaquant Vitaly Kravtsov, 19 ans, huitième choix au total en 2018, aura lui aussi toutes les chances de percer la formation. Les choix de premier tour en 2017 Lias Andersson (7e au total) et Filip Chytil (21e au total) seront de retour pour une deuxième saison, après une année modeste l’an dernier. Andersson a obtenu 6 points en 42 matchs, Chytil, 23 points en 75 matchs.

Le joueur sous-estimé

Le centre Mika Zibanejad, 26 ans. Zibanejad a finalement débloqué à la hauteur des attentes l’an dernier avec 74 points, dont 30 buts.

La recrue à suivre

Kaapo Kakko, évidemment, sera le point de mire. Il a obtenu 38 points en 45 matchs l’an dernier à Turku, l’ancien club de Saku Koivu.

Qui devra en donner plus

Le jeune Lias Andersson a obtenu 6 points seulement en 42 matchs. C’est très peu pour un sixième choix au total d’une cuvée intéressante en 2017.

Fiche en 2018-2019

32-36-14, 78 points

Classement en saison

7es de la division

Parcours en séries

Exclus des séries

Principaux départs

Neil Pionk, Kevin Shattenkirk

Principales arrivées

Artemi Panarin, Kaapo Kakko, Jacob Trouba, Adam Fox