La compétition sera forte à nouveau dans la division Atlantique, probablement la plus puissante de la LNH. Trois de ses équipes, Tampa Bay, Boston et Toronto, ont terminé parmi les sept meilleures de la Ligue l’an dernier. Le Canadien aura fort à faire pour espérer se tailler une place en séries, puisque la Floride et Buffalo devraient présenter des formations améliorées.

Mathias Brunet

La Presse

Lightning de Tampa Bay : Des choses à se faire pardonner

PHOTO ARCHIVES USA TODAY SPORTS Nikita Kucherov

Le Lightning n’a toujours pas digéré son élimination en quatre matchs consécutifs par les Blue Jackets de Columbus le printemps dernier.

Après avoir dominé outrageusement la LNH en saison avec 128 points, les vedettes de Tampa ont été discrètes en séries ; Nikita Kucherov, lauréat du trophée Hart, en tête. À preuve, le défenseur Erik Cernak a terminé en tête des pointeurs après quatre matchs avec trois points. Le DG Julien BriseBois a apporté quelques changements pendant la saison morte. J.T. Miller a été échangé aux Canucks de Vancouver contre un choix de premier tour pour alléger la masse salariale. Le défenseur offensif Kevin Shattenkirk a été embauché au rabais et Andrei Vasilevskiy aura un auxiliaire d’expérience, Curtis McElhinney, anciennement des Hurricanes.

Le Lightning manquerait de muscles pour dominer en séries comme il le fait en saison, clament plusieurs spécialistes. À la défense de Tampa Bay, Victor Hedman était handicapé par une blessure et a disputé seulement deux matchs en séries. Son absence et sa mauvaise condition n’ont certes pas aidé sa cause.

Brayden Point, troisième pointeur de l’équipe en saison avec 92 points, vient finalement de signer un contrat, d’une valeur de 20,25 millions sur 3 ans. Sa présence sera essentielle aux succès du club.

Le joueur sous-estimé

On en parle moins depuis quelques années, mais Tyler Johnson a égalé sa marque personnelle de 29 buts l’an dernier.

La recrue à suivre

Après une saison de 82 points dans la Ligue américaine, Carter Verhaeghe obtiendra-t-il enfin sa chance dans la LNH, à 24 ans ?

Qui devra en donner plus

Yanni Gourde a obtenu 64 points il y a deux saisons, mais a vu sa production chuter à 48 points l’an dernier. À 5,1 millions par année, on s’attend à davantage.

Fiche en 2018-2019

62-16-4, 128 points

Classement en saison : 1er de la division

Parcours en séries : Élimination au premier tour

Principaux départs : J.T. Miller, Ryan Callahan, Anton Stralman

Principales arrivées : Kevin Shattenkirk, Patrick Maroon, Curtis McElhinney

Bruins de Boston : L’usure se fera-t-elle sentir ?

PHOTO ARCHIVES USA TODAY SPORTS Patrice Bergeron (37)

Les Bruins ont réglé deux gros dossiers au début du camp d’entraînement en mettant sous contrat les jeunes défenseurs Charlie McAvoy et Brandon Carlo. Ils en avaient besoin, car Zdeno Chara, John Moore et Kevan Miller pansent encore leurs plaies. Les Bruins devraient encore dominer cette année, en principe, mais les leaders vieillissent. À quel point le long parcours en séries éliminatoires nuira-t-il à Patrice Bergeron, 34 ans, David Krejci, 33 ans, et Zdeno Chara, 42 ans ? Boston compte quelques bons jeunes, mais la relève ne comporte pas de futures superstars, du moins pas en surface.

Le sort du défenseur Torey Krug retiendra l’attention. Il aura droit à l’autonomie complète à la fin de la saison et il pourra réclamer un salaire important. Il a été dominant en séries. Mais les Bruins voudront-ils le payer à sa juste valeur ? Ils n’ont pas l’habitude de jeter leur argent par les fenêtres. Boston demeure solide devant le filet avec Tuukka Rask et Jaroslav Halak. Voyons s’ils peuvent maintenir leur rythme de l’an dernier, mais une baisse de régime est à prévoir et pourrait déboucher sur une période de transition.

Le joueur sous-estimé

David Krejci joue dans l’ombre de Patrice Bergeron. Il vient d’égaler sa meilleure production en carrière avec 73 points. Il a enfin su éviter les blessures.

La recrue à suivre

Le défenseur finlandais Urho Vaakanainen, premier choix de l’équipe en 2017, 18e au total, a une chance de percer la formation au cours de l’hiver. Il a obtenu 14 points en 30 matchs l’an dernier à Providence, dans la Ligue américaine.

Qui devra en donner plus

Danton Heinen a marqué 16 buts à sa première saison complète dans la LNH il y a deux ans. Il en a compté seulement 11 l’an dernier. Les Bruins ont besoin d’une meilleure production de sa part.

Fiche en 2018-2019

49-24-9, 107 points

Classement en saison : 2es de la division

Parcours en séries : Finalistes de la Coupe Stanley

Principaux départs : Marcus Johansson, Noel Acciari

Principales arrivées : Brett Ritchie, Par Lindholm

Maple Leafs de Toronto : Beaucoup d’argent pour trois joueurs

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Mitch Marner

Les Maple Leafs commencent déjà à ressentir les effets négatifs du pont d’or offert à John Tavares l’été dernier. L’argent cédé à ce joueur autonome a gonflé les demandes salariales des jeunes surdoués Auston Matthews et Mitch Marner. Toronto consacrera cette année 33,4 millions de sa masse salariale à ces trois attaquants. On atteint les 40 millions si on ajoute le salaire de William Nylander.

On a déjà sacrifié un choix de premier tour pour se départir de Patrick Marleau et alléger la masse. Nylander pourrait être le prochain à partir. L’arrivée du défenseur Tyson Barrie, obtenu avec Alexander Kerfoot en retour de Nazem Kadri, améliorera le jeu de transition, mais Barrie deviendra joueur autonome sans compensation à la fin de la saison et il touche seulement 2,75 millions cette année. On se demande comment Toronto pourra le retenir. Cody Ceci, acquis en retour de Nikita Zaitsev, et Jake Muzzin, obtenu l’an dernier pour un choix de premier tour, auront eux aussi droit à l’autonomie complète à la fin de la saison.

La moitié de leur défense de l’an dernier a été remplacée. Il faudra prévoir une certaine période d’ajustement. Mais mine de rien, le temps presse pour Toronto avec tous ces éventuels joueurs autonomes en défense…

Le joueur sous-estimé

Andreas Johnsson a marqué 20 buts tout en passant une partie importante de la saison sur le quatrième trio. Il devrait obtenir une promotion permanente méritée cette année.

La recrue à suivre

Le premier choix des Leafs en 2018, le défenseur Rasmus Sandin, luttera pour l’un des derniers postes disponibles. Il a obtenu 28 points en 44 matchs dans la Ligue américaine l’an dernier.

Qui devra en donner plus

William Nylander a été handicapé par sa longue absence en raison de négociations contractuelles ardues, mais 7 buts en 54 matchs, ça demeure inacceptable.

Fiche 2018-2019

46-28-8, 100 points

Classement en saison : 3es de la division

Parcours en séries : Élimination au premier tour

Principaux départs : Jake Gardiner, Ron Hainsey, Nikita Zaitsev, Connor Brown, Patrick Marleau, Nazem Kadri

Principales arrivées : Tyson Barrie, Cody Ceci, Alexander Kerfoot, Jason Spezza

Canadien de Montréal : La progression doit se poursuivre

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Brendan Gallagher

Le Canadien a raté les séries par seulement trois points l’an dernier. L’équipe semble en pleine progression. On a enfin réglé la pénurie de centres avec Max Domi, Jesperi Kotkaniemi et Phillip Danault. Carey Price a retrouvé l’élan des beaux jours. Il y a plus de stabilité en défense avec la présence de Shea Weber dès le premier jour, la progression de Victor Mete, l’acquisition de Ben Chiarot et la présence de Jeff Petry. L’arrivée de Keith Kinkaid devrait permettre à Carey Price de souffler un peu. Les contre-performances d’Antti Niemi l’an dernier ont peut-être coûté au CH une place en séries.

Le quatrième trio sera plus solide cette année avec l’arrivée de Nick Cousins. Jordan Weal avait déjà contribué à améliorer la profondeur de l’équipe en fin de saison dernière.

Le Canadien demeure faible aux ailes, surtout à droite. Après Brendan Gallagher, il n’y a pas de marqueur redoutable. À moins que Jonathan Drouin ne demeure de ce côté. Mais encore, Drouin n’a jamais marqué plus de 21 buts dans une saison. Il faudra sans doute attendre l’arrivée de Cole Caufield, premier choix de l’équipe en 2019, en fin de saison ou l’an prochain, pour donner à Kotkaniemi un marqueur digne de ce nom.

Le joueur sous-estimé

Phillip Danault est le premier centre de l’équipe, employé dans toutes les situations ou presque. Il a aussi terminé au troisième rang des compteurs de l’équipe avec 53 points, à égalité avec Jonathan Drouin.

Les recrues à suivre

Ryan Poehling et Nick Suzuki ont lutté pour un poste à pourvoir à l’attaque. Les deux devraient commencer la saison à Montréal, mais dans le pire des cas, on les reverra sans doute cet hiver.

Qui devra en donner plus

Jonathan Drouin se dirigeait vers une saison de presque 70 points lorsqu’il a « frappé le mur » en février. Drouin n’est pas le joueur le plus fiable, mais sa production offensive demeure importante.

Fiche 2018-2019

44-30-8, 96 points

Classement en saison : 4e de la division

Parcours en séries : Exclusion des séries

Principaux départs : Jordie Benn, Andrew Shaw, Nicolas Deslauriers, Antti Niemi

Principales arrivées : Ben Chiarot, Keith Kinkaid, Nick Cousins

Panthers de la Floride : Un gardien en renfort !

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Jonathan Huberdeau

Les Panthers ont sorti le chéquier pour régler leurs problèmes les plus urgents.

Ils ont d’abord embauché un entraîneur de renom, Joel Quenneville, gagnant de la Coupe Stanley à quelques reprises avec les Blackhawks de Chicago. Quenneville, 61 ans, est plus riche de 26 millions pour cinq ans. Avec la retraite de Roberto Luongo, le DG Dale Tallon a mis la main sur le gardien le plus convoité sur le marché des joueurs autonomes, Sergei Bobrovsky. L’ancien gardien des Blue Jackets a reçu 70 millions pour sept ans. L’an dernier, seuls les Sénateurs, les Blackhawks et les Flyers ont accordé plus de buts. Aucun des quatre gardiens des Panthers n’a présenté un taux d’arrêts supérieur à .900, une marque qui ne constitue même plus le seuil de la respectabilité. James Reimer a aussi levé les feutres. Le jeune Samuel Montembeault aura la chance d’agir à titre d’auxiliaire à Bobrovsky.

Pour consolider la défense, Tallon a mis la main sur Anton Stralman. Mais à 33 ans, cet ancien défenseur droitier du Lightning a beaucoup ralenti. Il a souvent été blessé ces dernières années. On lui a néanmoins accordé un généreux contrat de 16,5 millions pour trois ans.

Aleksander Barkov et Jonathan Huberdeau seront encore les deux locomotives à l’attaque. Ils viennent de connaître leurs premières saisons de 90 points ou plus. Mike Hoffman et Evgeni Dadonov ont obtenu 70 points. On doit espérer un retour en santé du deuxième centre Vincent Trocheck.

Le joueur sous-estimé

Keith Yandle ne reçoit pas toute la publicité qu’il mérite. Ce défenseur de 33 ans vient pourtant de connaître des saisons de 56 et 62 points.

La recrue à suivre

10e choix au total en 2017, le robuste ailier Owen Tippett passe chez les pros. Voyons s’il peut percer la formation, à son troisième camp avec les Panthers.

Qui devra en donner plus

Après une saison de 75 points en 2017-2018, Vincent Trocheck a été accablé par les blessures l’hiver dernier. Il a obtenu seulement 34 points, dont 10 buts, en 55 matchs.

Fiche en 2018-2019

36-32-14, 86 points

Classement en saison : 5es de la division

Parcours en séries : Exclusion des séries

Principaux départs : Roberto Luongo, James Reimer, Riley Sheahan, Jamie McGinn, Troy Brouwer

Principales arrivées : Sergei Bobrovsky, Brett Connolly, Noel Acciari, Anton Stralman

Sabres de Buffalo : Un autre entraîneur pour relancer l’équipe

PHOTO ARCHIVES USA TODAY SPORTS Rasmus Dahlin

Les Sabres montraient pourtant plein de promesses en début de saison dernière. Mais ils ont connu une année décevante, voire désastreuse, avec une 27e place au classement général. L’entraîneur Phil Housley n’a pas survécu et il sera remplacé par un grand pédagogue, Ralph Krueger.

Le DG Jason Botterill a aussi offert un monstrueux contrat de 72 millions pour huit ans à son joueur autonome Jeff Skinner, 40 buts l’an dernier.

Botterill a aussi fait le plein de défenseurs droitiers. Le jeune Henri Jokiharju a été obtenu des Hawks pour l’un des bons espoirs de l’organisation, Alex Nylander. Colin Miller a été acquis des Golden Knights de Vegas pour un choix de deuxième tour. Avec Brandon Montour, obtenu pour un choix de premier tour en fin de saison, il y a congestion à droite. De quoi relancer les rumeurs d’un échange avec le premier défenseur droitier du club, Rasmus Ristolainen.

Premier choix au total en 2018, Rasmus Dahlin a connu une grosse première saison avec 44 points, et il devrait être encore plus dominant cette année. Mais les Sabres n’ont pas encore réglé leur problème de gardien. Carter Hutton n’a pas été à la hauteur l’an dernier. Le gardien d’avenir, Ukko-Pekka Luukkonen, est encore jeune à 20 ans. Les Sabres n’ont pas atteint les séries depuis huit ans.

Le joueur sous-estimé

Mine de rien, le deuxième choix au total en 2014, Sam Reinhart, a amassé 65 points l’an dernier. Sa progression est constante depuis son entrée dans la LNH, il y a quatre ans.

La recrue à suivre

Modeste choix de septième tour en 2014, Victor Olofsson, 24 ans, a obtenu 63 points en 66 matchs dans la Ligue américaine et a bien réussi son audition de six matchs à Buffalo. On lui donnera la chance de se signaler dans un trio offensif.

Qui devra en donner plus

Casey Mittelstadt a seulement 20 ans, mais on s’attendait à une meilleure production que 25 points en 77 matchs. Le poste de deuxième centre lui appartient s’il hausse son niveau.

Fiche en 2018-2019

33-39-10, 76 points

Classement en saison : 6es de la division

Parcours en séries : Exclusion des séries

Principaux départs : Alexander Nylander, Jason Pominville, Matt Moulson

Principales arrivées : Henri Jokiharju, Jimmy Vesey, Colin Miller

Red Wings de Detroit : Steve Yzerman de retour dans l’organisation

PHOTO ARCHIVES USA TODAY SPORTS Dylan Larkin

Après 22 ans à la tête des Red Wings, Ken Holland a laissé à son successeur Steve Yzerman un navire en mauvais état. Il y a bien quelques espoirs intéressants, mais pas de Connor McDavid ou d’Austin Matthews à l’horizon et une exclusion des séries lors des trois dernières années. Au moins, la reconstruction est entamée depuis quelques saisons et Yzerman n’aura pas à détruire les fondations.

Dylan Larkin, 23 ans, demeure le grand leader à l’attaque. Il a obtenu 73 points en 76 matchs l’an dernier. Anthony Mantha, 25 ans, vient enfin d’atteindre la marque des 25 buts, et il a épaté la galerie au Championnat du monde avec 14 points en 9 matchs. Andreas Athanasiou a aussi atteint une marque personnelle avec 30 buts. Mais quand Frans Nielsen est votre deuxième centre et Valtteri Filppula, votre troisième, le manque de talent saute aux yeux. Joe Veleno a connu un spectaculaire tournoi des recrues, voyons si on peut accélérer les étapes avec lui. On verra bien si Filip Zadina montre des signes de progrès après une première année décevante.

La relève est intéressante en défense. Filip Hronek, choix de deuxième tour en 2016, s’est imposé au sein du top 4 en deuxième moitié de saison, au moment où le premier choix cette année-là, Dennis Cholowski, s’est essoufflé. Les deux montrent de belles promesses. À ce duo s’ajoute le sixième choix au total en juin, l’Allemand Moritz Seider.

Il faudra aussi penser à la relève devant le filet. Jimmy Howard a désormais 35 ans et Jonathan Bernier n’arrive pas à retrouver l’élan des beaux jours. Yzerman ne manquera pas de travail…

Le joueur sous-estimé

Le défenseur Filip Hronek, 21 ans, a obtenu 23 points en 46 matchs et joué 22 minutes ou plus 15 fois lors des 20 dernières rencontres des Wings l’an dernier.

La recrue à suivre

Taro Hirose, 23 ans, un attaquant jamais repêché, a été embauché comme joueur autonome en fin de saison dernière après une carrière collégiale exceptionnelle. Il a obtenu 7 points en 10 matchs à Detroit pour terminer l’année.

Qui devra en donner plus

Filip Zadina a parlé de faire regretter le Canadien et les Sénateurs de lui avoir préféré Jesperi Kotkaniemi et Brady Tkachuk, mais il a connu une première saison difficile chez les pros, même s’il a presque un an de plus que Kotkaniemi.

Fiche en 2018-2019

32-40-10, 74 points

Classement en saison : 7es de la division

Parcours en séries : Exclusion des séries

Principaux départs : Niklas Kronwall (retraite), Thomas Vanek

Principales arrivées : Adam Erne, Patrik Nemeth, Valtteri Filppula

Sénateurs d’Ottawa : La patience est de mise

PHOTO ARCHIVES USA TODAY SPORTS Thomas Chabot

Pierre Dorion a procédé à une reconstruction complète l’an dernier. L’échange d’Erik Karlsson a marqué le début du processus. Matt Duchene, Mark Stone et Ryan Dzingel ont suivi. Pour ne pas se retrouver avec une formation composée exclusivement de jeunes de 21 ans ou moins, le DG des Sénateurs a obtenu des vétérans comme Ron Hainsey, Tyler Ennis et Artem Anisimov.

La relève est prometteuse, mais le groupe n’est probablement pas prêt à avoir un impact important. Drake Batherson, Josh Norris, Logan Brown, Alex Formenton, Lassi Thomson et Jacob Bernard-Docker seront les leaders de demain. Brady Tkachuk, Erik Brannstrom, Colin White et Thomas Chabot, malgré leur jeune âge, ont déjà un impact. On ne liquide pas autant de vedettes sans se retrouver avec des espoirs de qualité.

Reste à voir comment le nouvel entraîneur D.J. Smith, le cinquième depuis 2014, pourra développer ce beau talent. Les Sénateurs risquent d’être bien situés au classement en prévision de la loterie du repêchage en 2020, de façon à espérer repêcher Alexis Lafrenière au premier rang. Cette fois, ils n’auront pas à céder ce choix à une tierce équipe.

Craig Anderson, 38 ans, aura de la compétition avec l’arrivée, en fin de saison, d’Anders Nilsson, 29 ans. Anderson a connu un hiver très difficile.

Le joueur sous-estimé

Obtenu dans l’échange de Karlsson, le centre Chris Tierney a obtenu 48 points, un sommet en carrière. À moins d’avis contraire, il sera au centre du deuxième trio.

La recrue à suivre

Le jeune défenseur Erik Brannstrom, obtenu dans l’échange de Mark Stone, aura toutes les chances de décrocher un poste, malgré une fin de saison qui en a laissé plusieurs sur leur appétit.

Qui devra en donner plus

Colin White a connu une première saison satisfaisante sur tous les plans, mais il est désormais le plus haut salarié chez les attaquants après Bobby Ryan avec son nouveau contrat de 28 millions pour six ans, et on voudra qu’il dépasse la marque des 50 points.

Fiche en 2018-2019

29-47-6

Classement en saison : 8es de la division

Parcours en séries : Exclusion des séries

Principaux départs : Cody Ceci, Magnus Paajarvi, Mike Condon

Principales arrivées : Artem Anisimov, Nikita Zaitsev, Connor Brown, Ron Hainsey, Tyler Ennis