(Montréal) Le camp du Canadien a commencé avec les projecteurs dirigés vers la relève et les jeunes ont fait le nécessaire pour retenir l’attention pendant le long calendrier préparatoire.

Alexis Bélanger-Champagne

La Presse canadienne

Nick Suzuki, Ryan Poehling et Cale Fleury ont relevé à peu près tous les défis qui se sont présentés devant eux au cours du camp.

« J’ai l’impression d’avoir tout fait ce qui est possible, a noté Suzuki, qui a récolté un but et trois aides en cinq sorties préparatoires. Bien sûr qu’il y a place à amélioration, mais je suis fier de ce que j’ai accompli tout au long du camp. J’ai travaillé fort chaque jour. J’ai beaucoup de plaisir ici et mon objectif est certainement de rester avec l’équipe. »

À ce point-ci, la seule manière de justifier la rétrogradation de Suzuki, Poehling ou Fleury au sein du Rocket de Laval dans la Ligue américaine est le risque de perdre un vétéran au ballottage. D’ailleurs, l’entraîneur-chef Claude Julien a admis que c’était un facteur à considérer avant de prendre une décision finale sur la composition de sa formation.

« Nous ne pouvons pas prendre de décision ce soir, a dit Julien après la victoire en prolongation de 4-3 face aux Sénateurs d’Ottawa, samedi. Nous allons regarder l’ensemble de la situation et prendre des décisions basées sur tous les critères. »

Le Canadien comptait toujours sur 26 joueurs en santé au terme de son camp. Il doit réduire sa formation à 23 joueurs d’ici le 1er octobre à 17 heures.

Le gardien Charlie Lindgren devrait être retranché. Il resterait deux autres joueurs à céder au Rocket, probablement un attaquant et un défenseur.

Charles Hudon pourrait écoper du côté de l’attaque, tout comme Mike Reilly ou Christian Folin en défensive.

Ce qui joue en faveur de Suzuki et Poehling, c’est leur capacité à jouer dans toutes les phases du jeu. Si Suzuki a conclu le camp à la droite d’Artturi Lehkonen et Max Domi, Poehling a évolué au sein du quatrième trio, samedi. Il est toutefois très à l’aise avec l’idée de commencer la saison dans un rôle de soutien.

« Vous pouvez me placer dans un rôle offensif ou défensif. J’imagine que c’est un don. Peu importe mon rôle, je peux contribuer de manière positive », a mentionné Poehling, qui a raté environ une semaine pendant le camp en raison d’une commotion cérébrale.

L’émergence de Suzuki et Poehling pourrait avoir des conséquences sur le reste de la hiérarchie chez le Canadien. La place de Jonathan Drouin au sein de la formation montréalaise demeure un mystère, alors qu’il a même été laissé de côté pour le dernier match préparatoire qui sert habituellement de répétition générale.

Julien a tenté de nombreuses expériences avec Drouin au cours du camp, mais le natif de Sainte-Agathe-des-Monts n’a rien fait pour faire taire ses détracteurs.

Le directeur général Marc Bergevin et Julien ont tenté à maintes reprises d’éteindre les feux en ce qui concerne Drouin, rappelant, avec raison, qu’il n’était pas le seul à avoir connu un camp ordinaire.

« Je me souviens à mes débuts à Chicago, j’étais acharné, a raconté Phillip Danault. Les vétérans, nous nous remettons dans le bain. Quand les vrais matchs approchent, nous ressortons un peu plus. C’est ce qui est arrivé. Il ne faut pas mettre trop de pression en partant sur les vétérans. C’est normal que leur départ soit moins intense que celui des jeunes qui poussent. »

Après deux jours de repos, le Canadien reprendra le collier mardi avant de s’envoler vers la Caroline mercredi. Il commencera la saison jeudi en affrontant les Hurricanes. Nous devrions savoir dans les prochaines heures si Suzuki, Poehling et Fleury seront du voyage.