PHOTO CRAIG LASSIG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Mikko Rantanen aurait signé un contrat de six ans avec l'Avalanche

L’Avalanche du Colorado aurait finalement trouvé un terrain d’entente avec l’attaquant vedette Mikko Rantanen.

La Presse canadienne

De multiples sources rapportent que Rantanen aurait apposé sa signature au bas d’un contrat de six ans d’une valeur totale de 55,5 millions US. L’Avalanche n’a toutefois pas encore confirmé la nouvelle.

Le Finlandais de 22 ans toucherait un salaire annuel de 9,25 millions. Il était un des derniers joueurs autonomes avec compensation toujours sans contrat pour la saison 2019-20 de la LNH.

La saison dernière, Rantanen a établi des sommets en carrière au chapitre des buts (31), des aides (56) et des points (87). Il a aidé l’Avalanche à atteindre la deuxième ronde des séries grâce à six buts et 14 points en 12 parties. En carrière dans la LNH, l’attaquant a obtenu 209 points, dont 80 buts, en 239 matchs.