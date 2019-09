Ryan Poehling et Carey Price

Price et Poehling de retour, Drouin en congé

C’est une formation intrigante que Claude Julien va envoyer dans la mêlée ce soir, contre les Sénateurs d’Ottawa, contre le Canadien.

Guillaume Lefrançois

La Presse

En défense, les duos ressembleront à ce qu’on a vu depuis le début du camp, mais à l’avant, les expériences sont visiblement en cours.

Remis de sa commotion cérébrale subie la semaine dernière à Bathurst, Ryan Poehling reviendra au jeu. Le centre recrue pilotera un trio avec Nick Cousins et Joel Armia comme ailiers.

De son côté, Nick Suzuki aura droit à une dernière audition comme ailier, au sein d’un trio avec Max Domi et Artturi Lehkonen.

Ces expériences signifient que Jonathan Drouin ne disputera pas ce dernier match préparatoire. À l’avant, le vétéran Nate Thompson n’y sera pas non plus, tout comme Charles Hudon. Ce dernier a disputé cinq des six premiers matchs préparatoires du CH, un sommet dans l’équipe.

« Thompson a été bon, Jonathan a déjà joué quatre matchs préparatoires. C’est plus ou moins le nombre de matchs que l’on donne à nos vétérans. Ça va donner l’occasion à d’autres jeunes de se faire voir », a expliqué Claude Julien, au terme d’un entraînement auxquels seuls les joueurs laissés de côté ont pris part.

En défense, Christian Folin et Mike Reilly ne joueront pas, si bien que l’on verra de nouveau à l’œuvre Cale Fleury, à la droite de Brett Kulak.

Julien a confirmé que Carey Price sera à son poste pour la totalité du match. Sa contusion à la main est visiblement chose du passé. Price disputera seulement un deuxième match complet jusqu’ici.

Formation probable du Canadien

Tatar-Danault-Gallagher

Lehkonen-Domi-Suzuki

Byron-Kotkaniemi-Weal

Cousins-Poehling-Armia

Mete-Weber

Chiarot-Petry

Kulak-Fleury

Price