En juillet dernier, en plein milieu de ses vacances paradisiaques sur l’île de Majorque, Tomas Tatar a publié une photo bien innocente sur Instagram. On le voit allongé, détendu, à des lieues des tracas quotidiens, les écouteurs vissés aux oreilles. Océan bleu, ciel bleu, vous voyez la scène.

Jean-François Tremblay

La Presse

Et qu’est-ce qu’il écoutait à ce moment ?

« J’ai téléchargé une application du type Le français pour les nuls, pour apprendre la base de la langue. Je suis rendu au chapitre IX. Je m’améliore et je veux même éventuellement engager un tuteur. »

Évidemment, vous direz qu’il ne serait pas le premier joueur du Canadien à faire une telle promesse sans la respecter. C’est vrai. N’empêche, on sent un certain dévouement.

Le soir, avant d’aller au lit, plutôt que de jouer à des jeux vidéo, il suit ses cours. Il livre quelques conjugaisons à voix haute, question de prouver son assiduité. « Je suis, tu es, il est, j’ai, tu as », le tout avec un accent assez charmant. Il y a les classiques « merci » et « bonjour ».

Rien de trop extravagant pour l’instant, certainement pas assez encore pour vivre en français ou le parler couramment. Cela dit, Tatar parle déjà plusieurs langues. C’est d’ailleurs assez commun d’être polyglotte en Europe. Il vient de Slovaquie, donc parle logiquement le slovaque. Il connaît aussi les langues qui s’y apparentent, le tchèque, le polonais, le russe. Il y a l’anglais, évidemment. Et aussi, pour faire bonne mesure, une lointaine base d’allemand, qu’il a appris à l’école entre la 5e et la 7e année.

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, LA PRESSE

« Je respecte le fait français. Les gens parlent cette langue ici et j’essaie de l’apprendre. C’est une question de respect. C’est un peu plus dur pour moi de vivre ici en ce moment, car je ne parle que l’anglais. J’apprends encore. Je viens de Slovaquie. Les gens parlent slovaque là-bas. Les gens qui viennent en Slovaquie doivent d’ajuster à la vie slovaque. C’est pareil ici.

J’aime le français. C’est une langue utile à connaître. Tant qu’à jouer ici, je ne vois pas pourquoi je n’essaierais pas. C’est respectueux pour les gens d’ici d’être capable de leur adresser quelques mots en français. Tomas Tatar

Dès que Tatar est arrivé à Montréal, il est tombé sous le charme de la métropole. Il a choisi de s’établir à Westmount, un quartier central, plutôt qu’en banlieue à Candiac ou à Brossard. De là, il a pu goûter aux plaisirs d’une ville devenue sa deuxième maison. Une ville dont il reconnaît, et savoure, les accents d’Europe.

Il retrouve son continent natal un peu partout. Dans l’architecture des vieux édifices, dans le mélange des langues, dans la nourriture. Dans la mode aussi, dont il se veut un digne ambassadeur.

« Je me sens comme à la maison. Ça me rappelle l’Europe. En général, les gens sont très chaleureux. J’aime les coutumes ici. En plus, la nourriture est incroyable. Je ne peux même pas te nommer le restaurant que je préfère. Chaque restaurant où je suis allé m’a plu. Je ne peux pas en choisir un seul. Je peux probablement te nommer 25 restaurants que j’adore. »

Et qu’est-ce qu’il déteste de Montréal ? Vous l’aurez deviné…

« Peut-être la circulation. Tu te bats contre ça tous les jours. Mais je comprends que les travailleurs de la construction ont beaucoup à faire après les rudes hivers d’ici. Ça rend les routes pires qu’ailleurs. Je peux vivre avec ça, tu finis par te trouver un chemin. »

Un groupe soudé

Tatar est rapidement devenu un des favoris de la foule la saison dernière par son jeu acharné, ainsi que ses 25 buts et 33 aides. À 58 points, il a connu sa plus prolifique saison d’une carrière pourtant déjà intéressante. Il a aussi contribué à faire de son trio avec Phillip Danault et Brendan Gallagher l’un des plus difficiles à affronter de la LNH. Dans ce camp d’entraînement, il a repris là où il avait laissé, en étant un des vétérans à faire sentir sa présence dès le jour 1.

Il y a son surnom aussi qui a contribué à sa notoriété. Le meilleur de la LNH, selon le plus récent sondage de l’Association des joueurs. Tuna. Comme dans « Tuna Tartare » (tartare de thon).

« Tomas Holmstrom (légende suédoise des Red Wings) a été le premier à m’appeler comme ça, confie-t-il en riant. Il a inventé ça quand j’ai fait mes débuts dans la LNH et ce n’est jamais disparu. Tuna Tartare, c’est amusant. C’est court. Ça sonne bien à l’oreille et les gens l’apprécient. Je m’y suis habitué. »

Tatar est aussi devenu un favori auprès de ses coéquipiers. Il est très proche des Brendan Gallagher, Max Domi et Artturi Lehkonen. Le groupe des joueurs sans enfants passe beaucoup de temps ensemble. On voit constamment le groupe tissé serré se taquiner sur les réseaux sociaux. Ils regardent le football ensemble, ils vont au restaurant ensemble, ils font de la trottinette sur la route ensemble. Bref, la greffe a pris entre Tatar et le Canadien.

Difficile de croire qu’au moment de la transaction qui a envoyé Max Pacioretty à Vegas à l’été 2018, Tomas Tatar était une arrière-pensée. C’est Nick Suzuki, qui arrivait en même temps, qui suscitait l’enthousiasme. Marc Bergevin avait lui-même dit : « Nick Suzuki est la pièce maîtresse parce que nous aimions cet espoir de catégorie A. »

Tatar paraît agacé quand on lui demande si cette lecture de la transaction avait froissé son ego.

J’imagine que c’était ce que c’était. Je savais que je pouvais jouer. Je suis venu pour aider l’équipe autant que possible. Nick connaît un excellent camp, il sera un grand joueur. J’ai hâte de jouer avec lui un jour. Ça ne me blesse pas, je suis venu ici pour travailler fort et aider l’équipe. Tomas Tatar

Tatar n’aime pas trop non plus replonger dans son passage avec les Golden Knights. Il a été acquis à la date limite des transactions, mais n’a pu faire mieux que quatre buts et deux aides en 20 matchs. Si bien qu’il s’est retrouvé en marge du formidable parcours des Golden Knights jusqu’à la finale de la Coupe Stanley.

« J’ai eu une seule mauvaise année. Je n’y pensais pas trop non plus. Je ne doutais pas de moi. J’ai travaillé très fort l’été pour être prêt et je m’attendais à pouvoir aider le Canadien. »

Ça tombe bien, le Canadien aura besoin de lui. Sur la glace, et hors de la glace.

Thomas Tatar en bref

28 ans

Originaire de Ilava, en Slovaquie

Ailier gauche repêché en deuxième ronde en 2009 par les Red Wings

En carrière

2010 à 2018 à Detroit

Saison 2017-2018 à Vegas

Échangé au Canadien à l’été 2018 dans la transaction impliquant Max Pacioretty

Meilleure saison

58 points à Montréal l’an dernier

Fiche

144 buts et 142 aides en 507 matchs

Contrat

Encore deux saisons, à 5,3 millions de dollars par année sous le plafond salarial