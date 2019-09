(Ottawa) L’essai de Scott Sabourin avec les Sénateurs d’Ottawa lui a finalement valu un contrat.

La Presse canadienne

L’Ottavien de 27 ans a paraphé une entente à deux volets d’un an avec le club de la LNH.

Le contrat lui rapportera 700 000 $ US s’il évolue dans la LNH et 100 000 $ dans la Ligue américaine.

Après avoir obtenu un essai au camp d’entraînement, Sabourin a disputé trois matchs préparatoires et il a écopé de sept minutes de pénalités.

L’attaquant de six pieds trois et 201 livres a passé la dernière saison avec le Heat de Stockton dans la Ligue américaine, où il a amassé quatre buts et quatre passes en 43 matchs en plus de purger 72 minutes de pénalités.

Après un séjour de quatre ans avec les Generals d’Oshawa dans la Ligue de l’Ontario, Sabourin a passé la majeure partie de son temps dans la LAH, évoluant pour cinq différentes équipes. Il n’a toujours pas disputé un match en saison régulière dans la Ligue nationale.