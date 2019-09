Le capitaine du Canadien Shea Weber a été choisi le lauréat du trophée Jean-Béliveau pour son engagement communautaire au cours de la dernière année.

La Presse canadienne

La formation montréalaise a annoncé la nouvelle vendredi. Le trophée est assorti d’un don de 25 000 $ à une organisation au choix du joueur honoré.

Depuis la saison 2017-18, Weber parraine l’une des deux loges de la Fondation du Canadien pour l’enfance, permettant annuellement à plus de 350 jeunes dans le besoin, provenant de partout à travers le Québec, d’assister à un match au Centre Bell pour la toute première fois.

Nombre de ces jeunes sont invités par l’entremise de Best Buddies (Vrais Copains), une organisation internationale ayant un chapitre à Montréal et dont la mission est de promouvoir, au sein de la collectivité, la création de véritables liens d’amitié entre des personnes atteintes de déficience intellectuelle ou développementale et des étudiants.

Weber maintient d’ailleurs une étroite relation avec son « vrai copain » Mike Maguire, un athlète médaillé des Jeux olympiques spéciaux atteint de trisomie et membre du chapitre Best Buddies du Tennessee, depuis l’époque où il portait l’uniforme des Predators de Nashville.

Phillip Danault (Fondation Jasmin Roy), Max Domi (FRDJ — Fondation de la recherche sur le diabète juvénile) et Jonathan Drouin (Fondation du CHUM) étaient aussi finalistes.

Weber sera honoré avant le match préparatoire entre le Canadien et les Sénateurs d’Ottawa, samedi, au Centre Bell.