Le directeur général du Canadien a souligné la progression de quelques jeunes, jeudi, mais n’a pas hésité à reconnaître que certains vétérans déçoivent depuis le début camp.

Questionné sur les performances ordinaires de Jonathan Drouin et de Jesperi Kotkaniemi, Marc Bergevin a tenté de limiter les dommages.

« Je peux nommer quelques joueurs qui ne sont pas encore à la hauteur, mais c’est à ça que sert le camp, a dit Bergevin. Nous avons retranché des joueurs aujourd’hui. Il nous reste deux jours d’entraînement avant le dernier match préparatoire. Puis, c’est le début de la saison. »

Drouin ne semble pas avoir trouvé sa place, lui qui a été employé sur différents trios au cours des dernières semaines. Bergevin a démenti les rumeurs de transaction, mais a reconnu qu’il espérait voir Drouin en donner plus à l’équipe.

« Nous essayons de trouver la meilleure solution pour que Jonathan ait du succès », a dit Bergevin, quand il a été questionné au sujet de Drouin, qui a été employé à l’aile droite au cours du camp, après avoir joué au centre à sa première saison avec le Canadien et à l’aile gauche l’hiver dernier.

« Je m’attends à plus, les entraîneurs s’attendent à plus, Jonathan aussi, a-t-il ajouté. Le camp dure trois semaines, il y a place à amélioration pour Jonathan, c’est certain. »

De son côté, Drouin a semblé agacé d’être interrogé sur ses performances au camp. Jeudi matin, il patinait à la gauche de Kotkaniemi et de Jordan Weal.

« Je suis retourné à l’aile gauche, donc nous pouvons arrêter de parler de ça », a-t-il dit au sujet de cette situation.

« Ça fait trois ans que je le dis, je me mets de la pression. Je n’ai pas besoin de Marc Bergevin ou de Claude pour me mettre de la pression, a-t-il ajouté quand il a été mis au courant des propos de Bergevin. Je m’en mets assez pour "performer". C’est à moi de le faire. »

L’un des nouveaux compagnons de trio de Drouin connaît aussi un camp difficile. Après avoir gagné son poste l’automne dernier à l’âge de 18 ans, Kotkaniemi a été plus effacé lors des matchs préparatoires.

Si certains observateurs ont commencé à suggérer qu’il serait peut-être mieux pour Kotkaniemi de passer un peu de temps avec le Rocket, Bergevin a encore une fois prêché la patience.

« Il connaît un début un peu lent. C’est peut-être la fameuse guigne de la deuxième année, a dit Bergevin. Claude et ses adjoints ont des discussions avec lui. Il n’est âgé que de 19 ans. Il doit continuer à s’améliorer. Il va dans la bonne direction et les choses vont éventuellement se replacer. »

Les joueurs retranchés par le Canadien jeudi sont les défenseurs Xavier Ouellet et Karl Alzner ainsi que les attaquants Matthew Peca, Dale Weise et Phil Varone. Ils ont été soumis au ballottage et seront rétrogradés au sein du Rocket de Laval vendredi s’ils ne sont pas réclamés par l’une des 30 autres formations de la LNH.

Il reste donc huit défenseurs et 15 attaquants en santé au camp du Canadien. L’équipe doit encore retrancher trois joueurs, dont un gardien, d’ici la date limite de la composition des formations, le 1er octobre à 17 h.

Charlie Lindgren devrait écoper quand Carey Price sera rétabli de sa contusion à la main gauche. Price s’est entraîné en solitaire jeudi matin.

Les deux jeunes qui ont le mieux fait depuis le début du camp sont Nick Suzuki et Cale Fleury. Suzuki s’entraînait avec Artturi Lehkonen et Max Domi jeudi et sa place semble acquise.

En ce qui concerne Fleury, la direction pourrait décider de ne pas sacrifier un vétéran et de le rétrograder chez le Rocket.

Bergevin ne s’est pas commis dans un cas comme dans l’autre.

« Il y a des jeunes qui se sont démarqués et c’est de la musique à nos oreilles », a dit Bergevin.

« Quand nous le comparons à l’an dernier, il est à des années lumières, a-t-il ajouté au sujet de Suzuki. Nous le voyons arriver peut-être plus vite que nous l’anticipions. Il reste un match à jouer, mais oui, il joue très bien. »

Les attaquants Paul Byron et Ryan Poehling étaient avec le groupe régulier. Byron s’est blessé au haut du corps jeudi dernier face aux Panthers de la Floride, tandis que Poehling a subi une commotion cérébrale la veille, aussi face aux Panthers.

Poehling n’a pas encore reçu le feu vert des médecins pour revenir au jeu.