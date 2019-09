PHOTO JEFFREY T. BARNES, ASSOCIATED PRESS

(Toronto) Les Maple Leafs ont libéré le vétéran gardien Michal Neuvirth, qui avait obtenu un essai professionnel avec la formation torontoise.

La Presse canadienne

Le hockeyeur de 31 ans était en compétition avec Michael Hutchinson pour le poste de second au partant Frederik Andersen. Il n’a toutefois disputé que deux périodes en raison d’une blessure non divulguée.

Hutchinson, qui est âgé de 29 ans, a possiblement confirmé sa place en bloquant les 38 tirs du Canadien de Montréal dans un gain de 3-0, lundi, derrière une formation majoritairement constituée de joueurs de la Ligue américaine.

PHOTO PAUL CHIASSON, LA PRESSE CANADIENNE Michael Hutchinson

Neuvirth devait être du périple à Montréal, mais l’entraîneur-chef Mike Babcock a déclaré avant la rencontre qu’il ne sentait pas bien.

Choisi 34e au total en 2006, Neuvirth a une fiche de 105-93-26 avec un taux d’efficacité de ,910 et une moyenne de buts alloués de 2,71 en 257 rencontres, dont 228 départs avec les Capitals de Washington, les Sabres de Buffalo, les Islanders de New York et les Flyers de Philadelphie.

Sa carrière a toutefois été minée par plusieurs blessures et il n’a disputé que sept rencontres avec les Flyers la saison dernière.

Hutchinson a été acquis des Panthers de la Floride la saison dernière, quand Andersen a été ennuyé par une blessure à l’aine. Il a été propulsé dans le rôle de partant quand le substitut Garret Sparks a subi une commotion cérébrale à l’entraînement. Il a compilé une fiche de 2-3-0 avec un taux d’efficacité de ,914 et une moyenne de 2,64 pour les Leafs.

En 111 matchs dans la LNH, dont 95 comme gardien partant, le natif de Barrie, en Ontario, a une fiche de 46-43-13, un taux d’arrêt de ,908 et une moyenne de 2,70.

Les Leafs ont également annoncé le rappel du gardien Kasimir Kaskisuo, qui participait au camp des Marlies, de la Ligue américaine.