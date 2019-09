Le séjour de Craig MacTavish avec le Lokomotiv Yaroslavl est déjà terminé.

La Presse canadienne

L’équipe de la Ligue continentale (KHL) a congédié son entraîneur-chef après seulement huit matchs à la saison régulière.

Le club russe l’avait embauché en mai.

Avec MacTavish derrière le banc, le Lokomotiv a une fiche de trois victoires et cinq défaites, dont un revers de 4-1 contre le Jokerit Helsinki, lundi.

MacTavish a été l’entraîneur-chef des Oilers d’Edmonton de 2000 à 2009 avec lesquels il a compilé un palmarès de 301-252-103. Il a effectué un retour avec l’équipe comme vice-président des opérations hockey en 2012.

Il en est devenu le directeur général l’année suivante, un poste qu’il a gardé seulement deux saisons avant d’être réaffecté au sein de l’organisation.

MacTavish a remporté quatre coupes Stanley comme joueur — trois avec les Oilers et une avec les Rangers de New York — et il a guidé les Oilers à la finale en 2006, où l’équipe s’est inclinée en sept matchs face aux Hurricanes de la Caroline.