(Montréal) Les Maple Leafs s’étaient présentés au Centre Bell avec un club que plusieurs qualifiaient digne de la Ligue américaine, mais la formation torontoise a néanmoins quitté la métropole après avoir vaincu le Canadien 3-0, lundi.

Alexis Bélanger-Champagne

La Presse canadienne

Le club montréalais avait un club nettement plus aguerri sur papier, mais il a finalement encaissé un premier revers en cinq sorties préparatoires.

Peu de joueurs se sont démarqués dans le camp du Canadien. Max Domi a été le plus dynamique chez les vétérans attaquants. Jesperi Kotkaniemi y est aussi allé de quelques belles séquences.

En défensive, Cale Fleury semble toujours avoir une longueur d’avance sur Josh Brook. Le vétéran Karl Alzner participait à un premier match préparatoire après avoir soigné une blessure à l’aine.

Charlie Lindgren a stoppé 22 tirs devant la cage du Tricolore.

Du côté des Maple Leafs, Yegor Korshkov a réussi un doublé, tandis que Darren Archibald a aussi touché la cible. Nic Petan a amassé deux aides et Michael Hutchinson a effectué 38 arrêts.

Korshkov a ouvert le pointage après 65 secondes de jeu en deuxième période, lors d’un avantage numérique. Petan l’a repéré alors qu’il était fin seul devant le filet.

Archibald a ensuite creusé l’écart à 5 : 56 du deuxième tiers. Le tir initial de Petan, qui semblait plutôt être une passe vers le devant du filet, a été stoppé par Lindgren. Cependant, Archibald a poussé le retour dans l’objectif.

L’entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien, a contesté le but, croyant qu’Adam Brooks avait nui au travail de Lindgren, mais les arbitres n’ont rien vu de concluant à la reprise et le but a été accordé.

Korshkov a porté le coup de grâce à 8 : 04 du dernier tiers. Le défenseur du Canadien Brett Kulak a récupéré un dégagement en repli, mais Korshkov lui a habilement volé le disque avant de déjouer Lindgren d’un tir vif du côté du bouclier.

Le Canadien disputera son avant-dernier match préparatoire mercredi, quand il rendra visite aux Maple Leafs.