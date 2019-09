Blessé depuis la semaine dernière, Paul Byron est de retour à l’entraînement à Brossard.

Richard Labbé

La Presse

Byron a mis les patins lundi matin, à l’écart du groupe par contre. Il ne sera pas de la formation de lundi soir au Centre Bell, pour ce match préparatoire face aux Maple Leafs de Toronto.

Byron n’a pas joué depuis le match de jeudi soir contre les Panthers de la Floride au Centre Bell.

« C’est par précaution avant tout, a expliqué l’entraîneur Claude Julien. Il pourrait jouer dans un jour ou deux mais nous sommes en calendrier préparatoire et ça ne sert à rien de courir des risques. »

Le retour éventuel de Byron est probablement une mauvaise nouvelle pour Charles Hudon. L’attaquant québécois va disputer lundi soir un quatrième match préparatoire sur une possibilité de cinq, mais il demeure difficile de lui prévoir un poste en vue du début de la saison. En plus du match de lundi soir, il reste deux autres rencontres préparatoires à l’agenda du club montréalais.

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Charles Hudon

« J’y vais un match à la fois, s’est contenté de répondre Hudon après l’entraînement de lundi matin. Je me sens bien, je suis impliqué et ça va bien avec Joel Armia et Jesperi Kotkaniemi. Je me dis toujours que mon prochain match pourrait être ma dernière chance, c’est comme ça que j’aborde ça. »

Le Canadien devrait retrancher d’autres joueurs au cours des prochains jours, une dizaine en tout, dépendant de la situation des blessés. À ce sujet, Claude Julien n’avait rien de nouveau à ajouter ce matin concernant le défenseur Noah Juulsen et l’attaquant Ryan Poehling, tous deux sur la touche.

Notons par ailleurs que les Maple Leafs vont débarquer lundi soir avec une formation digne de la Ligue américaine, incluant les huit « vétérans » règlementaires qui sont requis pour un match préparatoire. Parmi ces huit vétérans torontois, on remarque des noms aussi prestigieux que Kenny Agostino, Ben Harpur et Michal Neuvirth.

La formation du Canadien à l’entraînement

Tatar-Domi-Drouin

Hudon-Kotkaniemi-Armia

Cousins-Thompson-Belzile

Barber-Evans-Peca

Chiarot-Petry

Kulak-Brook

Alzner-Fleury

Price

Kinkaid