Le Canadien a cédé 14 joueurs au Rocket de Laval, dans la Ligue américaine de hockey, samedi.

LA PRESSE

Le Rocket débutera son camp d’entraînement le 23 septembre.

Les attaquants Morgan Adams-Moisan, Antoine Waked, Michael Pezzetta, Alexandre Alain, Hayden Verbeek, Lukas Vejdemo, Nikita Jevpalovs, Joe Cox et William Pelletier, les gardiens Connor LaCouvee et Michael McNiven, et les défenseurs Ryan Culkin, David Sklenicka et Maxim Lamarche sont les joueurs visés.