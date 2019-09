De mauvaises nouvelles attendaient le Canadien vendredi matin à l’entraînement au complexe Bell de Brossard : Ryan Poehling ne s’est pas présenté sur la glace en raison d’une commotion cérébrale. La durée de son absence demeure indéterminée.

Mathias Brunet

La Presse

Poehling a subi une violente mise en échec par derrière lors du match de mercredi soir à Bathurst. Il a pourtant poursuivi le match sans être vu par un pisteur de la LNH et il a même préparé le but gagnant.

Michael McCarron et Paul Byron étaient absents également. McCarron est blessé à l’aine et ratera six semaines. On n’en sait pas plus long sur Byron pour l’instant.

Brillant la veille, Nick Suzuki a obtenu une promotion à la droite de Phillip Danault et Tomas Tatar. Jesperi Kotkaniemi était encore avec Joel Armia et Charles Hudon. Jake Evans jouait avec Riley Barber et Matthew Peca tandis que Jordan Weal se retrouvait au centre de Phil Varone et Dale Weise.