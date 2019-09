Paul Byron et Brendan Gallagher.

Premier match pour Gallagher et Byron

Le Canadien affronte les Panthers de la Floride pour une deuxième fois en autant de soirs, jeudi, mais avec une formation bien différente.

La Presse canadienne

Les joueurs qui n’étaient pas à Bathurst mercredi seront normalement ceux envoyés dans la mêlée par l’entraîneur Claude Julien. Le défenseur Josh Brook aura l’occasion de donner la réplique à Cale Fleury, qui continue de gagner des points au camp.

Alors qu’il semble y avoir un poste disponible sur la troisième paire du Tricolore, Brook jouera à nouveau à la droite de Brett Kulak.

Victor Mete et Shea Weber composeront le premier duo de la brigade des locaux, tandis que David Sklenicka et Xavier Ouellet devraient se retrouver sur le troisième duo.

En attaque, Brendan Gallagher jouera à la droite de Max Domi et Artturi Lehkonen à sa première sortie du camp. Paul Byron participera aussi à un premier match préparatoire et jouera à la gauche de Nick Suzuki et Jordan Weal.

Phil Varone, Nate Thompson et Dale Weise devraient composer le troisième trio, tandis que Michael Pezzetta, Lukas Vejdemo et Alexandre Alain devraient évoluer sur la quatrième unité.

Carey Price et Keith Kinkaid devraient être les gardiens en uniforme.

Le Canadien a défait les Panthers 4-3, mercredi, portant sa fiche à 2-0 depuis le début du calendrier préparatoire. Les Panthers n’ont toujours pas gagné en trois sorties.

Les gardiens québécois Samuel Montembeault et Philippe Desrosiers seront en uniforme pour les Panthers, jeudi. Kevin Roy et Jake Massie seront aussi de la partie.

Parmi les vétérans qui participeront à ce match, notons les défenseurs Keith Yandle et Anton Stralman, ainsi que les attaquants Vincent Trocheck, Brett Connolly et Troy Brouwer.