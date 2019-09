On a un peu sursauté dimanche quand Jonathan Drouin, après le match amical devant les partisans, nous a expliqué que c’était plaisant de jouer avec Artturi Lehkonen parce qu’il « sait compter des buts ». Est-ce bien la réalité ? En tout cas, c’est la réalité souhaitée par Claude Julien.

Richard Labbé

La Presse

Les choses peuvent changer, bien sûr, mais hier soir contre les Devils du New Jersey au Centre Bell, lors du premier match préparatoire gagné 4-2 par le Tricolore, c’est Lehkonen qui était encore à la droite du gros trio, piloté par Max Domi au centre et Jonathan Drouin à gauche.

Est-ce la solution idéale ? Pour le moment, en tout cas, ça semble être la seule.

« Nous avons des choses à améliorer, mais je pense que nous serions capables de fabriquer quelque chose les trois ensemble, a expliqué Lehkonen. Je vois une certaine cohérence entre nous trois, nous avions déjà joué ensemble à quelques reprises la saison dernière. »

Il faut bien que Julien ait vu quelque chose de spécial en Lehkonen pour le placer dans un rôle aussi important. Il convient ici de rappeler que le sympathique Finlandais n’a jamais atteint la barre des 20 buts en trois ans dans la LNH…

« Il a travaillé fort, a dit Julien à son sujet. Il a bien joué. Je pense que les deux autres ont simplement été corrects. C’est le premier match préparatoire, donc ce n’est rien de préoccupant. Mais [Lehkonen] a été le meilleur de ce trio. »

Le message est clair, n’est-ce pas ? Autant pour Lehkonen que pour les « deux autres ».

Suzuki et Primeau

Pendant ce temps, au bas de la pyramide, il y a les plus jeunes, ceux qui veulent se faire une place.

Et de ce groupe, il faudra avoir à l’œil Nick Suzuki, l’attaquant le plus souvent employé hier, avec 16 minutes et 59 secondes de temps de jeu. Il est clair que le Canadien va lui laisser toutes les occasions de saisir un poste, et il faut se rappeler qu’il a fait partie de l’importante transaction Pacioretty il y a un an. Les dirigeants aiment bien paraître, et ça influence parfois les décisions, ne l’oublions pas.

Enfin, notons la belle soirée du jeune gardien Cayden Primeau, qui n’a rien donné de bon aux Devils, à part ce but injuste en troisième, résultat d’un mauvais bond de la rondelle sur la bande. Au fait, vous avez vu son arrêt tout en longueur sur l’attaquant Blake Coleman lors de la deuxième période ? C’était quelque chose, comme dirait le grand Mario.

« Je ne sais pas qui arrivait, mais ils étaient à deux contre un, a expliqué le jeune gardien. Je savais que je devais respecter le tireur, surtout à ce niveau. Il semblait vouloir passer. J’ai simplement poussé le plus fort possible pour faire mon déplacement. »

Et la réaction de la foule, qui s’est mise à scander son nom ? « Je n’ai pas pu m’empêcher de sourire. Il y avait tellement d’émotions, c’était incroyable… »

Nous n’en sommes pas encore au point où on doit arriver à la question « Primeau ou Price ? », mais si le jeune poursuit sa belle progression ainsi, ça ne devrait pas trop tarder.

Prochain match : Panthers de la Floride c. Canadien, demain soir (19 h) à Bathurst, au Nouveau-Brunswick