L’attaquant Travis Konecny a accepté une entente de six saisons d’une valeur de 33 millions US avec les Flyers de Philadelphie.

(Philadelphie) L’attaquant Travis Konecny a accepté une entente de six saisons d’une valeur de 33 millions US avec les Flyers de Philadelphie, lundi.

La Presse canadienne

Le hockeyeur âgé de 22 ans était joueur autonome avec compensation depuis le 1er juillet, et il va empocher en moyenne 5,5 millions par année.

« Nous sommes heureux que Travis soit sous contrat pour les six prochaines saisons, a mentionné le directeur général des Flyers, Chuck Fletcher. Travis a progressé durant chacune de ses trois saisons et il est un élément important de notre groupe de jeunes attaquants. Sa vitesse, ses habiletés et sa ténacité lui permettent de s’élever au-dessus de la mêlée dans la LNH d’aujourd’hui. »

Konecny a établi un sommet en carrière dans la LNH avec 49 points (24 buts) en 82 matchs avec les Flyers la saison dernière.

Le joueur originaire de London, en Ontario, a marqué 59 buts et récolté 65 mentions d’assistance en 233 matchs de saison régulière avec les Flyers, en plus d’avoir inscrit un but en six rencontres éliminatoires.

Il avait été sélectionné en première ronde, 24e au total, par les Flyers lors du repêchage de la LNH en 2015.