(Laval-sur-le-Lac) L’état-major du Canadien estime miser sur une formation dotée d’un énorme potentiel en vue de la prochaine saison même si les lacunes de l’an dernier n’ont toujours pas été comblées.

La Presse canadienne

Le président Geoff Molson et le directeur général Marc Bergevin ont répété tour à tour que l’avenir est prometteur puisque l’équipe est relativement jeune et que les joueurs qui ont connu de bonnes saisons l’an dernier vont continuer à s’améliorer.

« J’aime bien le groupe que nous avons. Il y a beaucoup de jeunes qui poussent et j’aimerais bien voir ces jeunes faire partie de l’équipe dès le début de la saison en Caroline. Les trois prochaines semaines seront très intéressantes pour l’organisation, a mentionné Bergevin, lundi matin, lors du traditionnel tournoi de golf annuel de l’équipe à Laval-sur-le-Lac.

« Le but demeure une participation aux séries. Mais avec la qualité dans la LNH, il y a une douzaine d’équipes qui vont batailler pour y accéder. Mais avec la motivation et l’engagement démontrés par les joueurs à la fin de la saison et pendant l’été, c’est prometteur pour l’avenir. »

Les trois derniers mois n’ont toutefois pas permis de greffer les éléments qui manquent, à savoir un joueur de centre d’impact et un défenseur gaucher capable d’épauler Shea Weber à la ligne bleue.

Bergevin a reconnu qu’il demeure aux aguets si une bonne occasion se présente à lui, d’autant plus qu’il dispose d’une marge de manœuvre sous le plafond salarial.

Il a par ailleurs révélé qu’il avait déposé une offre à Jake Gardiner, l’un des défenseurs les plus convoités du marché des joueurs autonomes, au début du mois de juillet, mais que le joueur avait préféré attendre. Il a finalement accepté un contrat des Hurricanes de la Caroline, vendredi.

Questionné sur ce qui pourrait se produire si le Canadien devait rater les séries pour une quatrième fois en cinq ans le printemps prochain, M. Molson a refusé de se projeter aussi loin dans la saison.

« Nous avons une équipe qui a beaucoup de potentiel. Nous allons commencé l’année et nous verrrons comment les choses vont se présenter. Je ne pense pas à la fin de la saison, j’ai confiance en Marc et en son équipe. »

Bergevin a tenté un grand coup le 1er juillet lorsqu’il a déposé une offre hostile au centre Sebastian Aho des Hurricanes de la Caroline, un joueur autonome avec compensation. Les Hurricanes ont finalement égalé l’offre pour garder le jeune joueur de 22 ans. Il persiste à dire qu’avec les informations dont il disposait alors, c’était un risque qui valait la peine même s’il a perdu son pari.

En ce qui concerne les jeunes joueurs qui cognent à la porte, comme Ryan Poehling et Nick Suzuki, il mentionne que ce sera à eux de prouver qu’ils méritent leur place dans la formation au camp d’entraînement mais que la porte est ouverte.

Pendant l’entre-saison, le Canadien a perdu les services du défenseur Jordie Benn sur le marché des joueurs autonomes et échangé le vétéran attaquant Andrew Shaw et Nicolas Deslauriers. Il a ajouté à sa formation le gardien auxiliaire Keith Kinkaid, le défenseur Ben Chiarot et les attaquants Nick Cousins, Riley Barber et Phil Varone.