(San Jose) La retraite attendra pour le vétéran Joe Thornton. Le hockeyeur âgé de 40 ans a conclu une entente d’un an avec les Sharks de San Jose, vendredi.

La Presse canadienne

Selon The Athletic, le pacte serait d’une valeur de 2 millions US.

Thornton, qui est originaire de London, en Ontario, en sera donc à une 23e campagne dans la LNH — et une 15e avec les Sharks.

La saison dernière, le joueur de centre avait marqué 16 buts et amassé 35 mentions d’assistance en 73 rencontres. Il s’était aussi signalé avec quatre buts et six passes en 19 matchs éliminatoires.

Thornton totalise 413 buts et 1065 mentions d’assistance en 1566 rencontres de saison régulière en carrière dans le circuit Bettman. Il avait été sélectionné au premier rang universel par les Bruins de Boston lors du repêchage de la LNH en 1997.