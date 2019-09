Gary Bettman et Brian Gionta honorés aux États-Unis

(Colorado Springs) Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, et l’ancien capitaine du Canadien de Montréal Brian Gionta seront intronisés au Temple de la renommée du hockey américain.

Associated Press

L’ancien gardien de Bruins de Boston Tim Thomas et l’étoile de l’équipe nationale féminine des États-Unis Krissy Wendell seront aussi honorés lors d’une cérémonie d’intronisation le 12 décembre. Bettman a été intronisé au Temple de la renommée du hockey, à Toronto, l’an dernier.

Gionta a récolté 595 points en 16 saisons dans la LNH et a remporté la Coupe Stanley avec les Devils du New Jersey en 2003. Il a représenté les États-Unis aux Jeux olympiques en 2006 et 2018.

Thomas est devenu en 2011 le deuxième Américain et le joueur le plus âgé à remporter le trophée Conn-Smythe, remis au joueur par excellence des séries éliminatoires de la LNH, après avoir aidé les Bruins à gagner la Coupe Stanley.

Wendell a amassé 247 points en 147 rencontres avec l’équipe nationale des États-Unis. Elle a été nommée joueuse par excellence du Championnat mondial en 2005, quand les États-Unis ont gagné l’or pour une première fois. Elle était aussi capitaine de l’équipe américaine aux Jeux olympiques de 2006.