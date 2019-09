PHOTO PAUL SANCYA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Détroit) Niklas Kronwall a décidé de mettre un terme à sa carrière de 15 saisons avec les Red Wings de Detroit.

Associated Press

Le robuste défenseur suédois en a fait l’annonce dans une vidéo mise en ligne sur le compte Twitter du club, mardi, précisant qu’il a accepté un nouveau rôle au sein de l’organisation.

« On dit que chaque grande aventure doit prendre fin, a déclaré Kronwall. Ma grande aventure à titre de joueur avec les Red Wings de Detroit se termine ici. »

Kronwall a disputé 953 rencontres dans la LNH. Il a remporté la coupe Stanley en 2008.

La saison dernière, il a marqué trois buts et ajouté 24 aides en 79 matchs. En carrière, il a amassé 432 points, dont 83 buts.

« Le fait d’avoir soulevé la coupe Stanley en 2008 demeure mon plus beau souvenir en tant que membre des Red Wings de Detroit. Nous allons y retourner. Toutefois, lorsque ça arrivera, je ne serai pas joueur. »

L’avenir de Kronwall était incertain à la conclusion de la saison 2018-19, mais il a prouvé dans le passé qu’il était en mesure de demeurer en santé.

Dans sa vidéo, Kronwall a déclaré que ça a été un honneur de porter l’uniforme des Red Wings et que Detroit est devenue la terre d’accueil de sa famille.

« J’étais un jeune de 22 ans lorsque je suis arrivé ici, depuis la Suède. Aujourd’hui, à 38 ans, j’ai ma propre famille ici. Detroit est devenu mon lieu de résidence. Cette concession, cette ville et les gens du Michigan ont fait de moi l’homme que je suis aujourd’hui. »

Outre sa conquête de la coupe Stanley, Kronwall a aussi remporté des médailles d’or aux Jeux olympiques et au Championnat du monde.

La formation du Michigan, en reconstruction, vit sa première saison morte depuis le retour de Steve Yzerman à titre de directeur général. Elle a raté les séries éliminatoires au cours des trois dernières campagnes.

Yzerman a d’ailleurs profité de l’occasion pour faire l’éloge de Kronwall.

« J’ai eu le plaisir de jouer avec Niklas au début de sa carrière, et il était évident, dès sa première saison, qu’il allait devenir une personne et un joueur spécial », a déclaré Yzerman dans un communiqué.

« Il a été l’un des meilleurs défenseurs à la fois offensif et défensif de son époque, et il sera reconnu comme l’un des plus grands à sa position dans l’histoire des Red Wings », a ajouté Yzerman.