(Raleigh) Le capitaine Justin Williams des Hurricanes de la Caroline a annoncé qu’il fait une pause de sa carrière dans la LNH avant le début de la saison.

Associated Press

L’attaquant de 37 ans a révélé dans un communiqué qu’il «s’éloigne» de son sport.

«C’est la première fois de ma vie que je ne suis pas certain de mes attentes en ce qui concerne le hockey, a confié Williams dans un communiqué de l’équipe. Aussi loin que je me souvienne, toute ma saison morte jusqu’ici a été de faire le nécessaire pour me préparer pour la saison à venir.

«En raison de mon indécision actuelle, et sans l’engagement mental et physique auquel j’ai l’habitude, j’ai décidé de m’éloigner du hockey», a-t-il ajouté.

Williams est joueur autonome sans compensation et triple vainqueur de la coupe Stanley dont le contrat de deux ans avec les Hurricanes a pris fin la saison dernière. Il est devenu capitaine l’année dernière et il a guidé son équipe à la finale de l’Association Est à sa première présence en éliminatoires depuis 2009.

Williams totalise 312 buts et 474 mentions d’aide en 18 ans de carrière avec les Hurricanes, les Flyers de Philadelphie, les Kings de Los Angeles et les Capitals de Washington. Il a joué un rôle important dans la conquête de la coupe Stanley des Hurricanes en 2006 et il l’a également gagnée à deux reprises avec les Kings, méritant le trophée Conn Smythe décerné au joueur par excellence des séries en 2014.

Il a obtenu 23 buts et 30 passes en 82 matchs la saison dernière. Il a également ajouté quatre buts et trois aides pendant les trois rondes éliminatoires.

Le directeur général Don Waddell a précisé que les Hurricanes se sont préparés à la possible absence de Williams.

«Nous apprécions l’honnêteté et l’ouverture d’esprit de Justin tout au long de ce processus, et nous respectons sa décision, a mentionné Waddell dans le même communiqué. Il a été un élément important de notre équipe, mais nous avons préparé notre formation en sachant qu’il pourrait manquer à l’appel. Nous sommes confiants dans le groupe que nous avons réuni.»