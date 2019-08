 La nouvelle amitié à distance de Danault et Deslauriers 

Mais ça ne rend pas les adieux plus faciles pour autant.

Quand Nicolas Deslauriers a été échangé du Canadien de Montréal aux Ducks d'Anaheim contre un choix de quatrième tour, Phillip Danault a eu un pincement au coeur.

Les deux hommes se connaissaient à peine quand Deslauriers est arrivé avec le Canadien, en novembre 2017. Ils ont rapidement créé une solide amitié, qui devra désormais se vivre à distance.

« Le fait d'être québécois, ici, tu te rapproches un peu plus vite de ceux qui viennent aussi d'ici, a reconnu Nicolas Deslauriers, croisé au tournoi caritatif de Kris Letang. On était souvent assis ensemble dans l'avion, on allait souper ensemble. Ce n'est pas que moi et lui qui nous entendions bien, nos deux femmes aussi s'entendaient bien. Ils ont eu un enfant, on en a trois, on les a aidés dans certaines situations. Quand c'est ton premier, tu ne sais jamais à quoi t'attendre. C'est une bonne personne. »

Cela dit, Danault n'est pas non plus tombé en bas de sa chaise quand il a appris que son ami était échangé. Le robuste attaquant l'avait prévenu que son nom circulait un peu partout dans les rumeurs de transactions.

De toute évidence, le Canadien cherchait aussi à changer la dynamique dans ses joueurs de soutien, après une saison d'essais et d'erreurs pour Claude Julien. Après une campagne inattendue de 10 buts en 2017-2018, Deslauriers a été réduit à un rôle secondaire l'année suivante. Il a commencé la saison en retard, résultat d'une longue absence pour guérir une fracture au visage subie lors d'un combat en présaison, et n'a plus jamais eu le même impact ensuite. Il a été laissé de côté dans 20 des 24 derniers matchs de la saison.

Ce n'était plus vraiment une question de savoir s'il allait être échangé, mais plutôt quand, et où. Quand c'est devenu officiel, Danault a vite invité la famille Deslauriers à souper.