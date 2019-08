Kevin Shattenkirk se joint au Lightning

Le vétéran défenseur Kevin Shattenkirk a paraphé une entente d'un an d'une valeur de 1,75 million US du Lightning de Tampa Bay.

Shattenkirk a disputé 73 matchs avec les Rangers de New York la saison dernière, totalisant deux buts et se classant au sommet des défenseurs de l'équipe pour les mentions d'aide (26) et les points (28).

L'athlète de 30 ans a joué neuf saisons dans la ligue, portant également les couleurs des Capitals de Washington, des Blues de St. Louis et de l'Avalanche du Colorado.

Il a obtenu 75 buts et 349 points en plus de purger 368 minutes de pénalités en 609 matchs. Il a fait partie de l'équipe d'étoiles avec les Blues en 2015 et il a ajouté cinq buts et 34 points en 60 matchs éliminatoires.